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«Вся эта история с пандемией — хайп, который на руку инноваторам»

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«Вся эта история с пандемией — хайп, который на руку инноваторам»
Иллюстрация: Личный архив Руслана Музафарова

Рынок недвижимости не меняется по мановению волшебной палочки. Нельзя сказать, что пандемия резко изменила требования людей к собственному жилью. Тренды были сформированы раньше.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Руслан Музафаров, коммерческий директор FORTIS Development:

 — Сейчас на рынке недвижимости формируются долгосрочные тренды. Однако, нельзя сказать, что это связано с пандемией. Пандемическая история — это хайп, который на руку инноваторам.

Недавно на одном из федеральных ресурсов был опубликован материал о том, как изменится рынок жилья после пандемии. В нем были систематизированы те тренды, которые и до распространения коронавируса обсуждались на различных отраслевых мероприятиях. Там были озвучены такие идеи как вход в подъезд по датчикам, организация соседских центров, эксплуатация кровли. Не исключено, что последняя идея будет реализована в новых проектах FORTIS Development. За счет эксплуатируемой кровли можно увеличить площадь благоустройства. Кроме того, это может стать «изюминкой» проекта.

 

«Вся эта история с пандемией — хайп, который на руку инноваторам» 1

Фото: жилой комплекс «ОСНОВА»

Еще одна идея, которая лежит на поверхности — освоение первого этажа. Зачастую в холлах располагаются колясочные, велосипедные, диваны и полупустые детские зоны. Эти пространства можно подавать клиентам как место встречи курьера. В этой же зоне можно рассчитаться с продавцом «Авито», чтобы не приглашать его в квартиру, забрать посылки от Boxberry и других служб доставки.

«Вся эта история с пандемией — хайп, который на руку инноваторам» 2

Фото: внутренний двор жилого комплекса «ОСНОВА»

Запрос на благоустроенные и функциональные холлы был всегда, так что нельзя сказать, что эта идея родилась именно во время пандемии. Скорее всего, мы увидим реализацию озвученного решения в жилых комплексах, которые буду сданы в эксплуатацию через несколько лет.

Единственное, на что действительно оказала влияние пандемия — на отношение потенциальных покупателей к летним помещениям (балконам и лоджиям) и рабочему пространству (кабинету). Затянувшийся карантин наглядно показал: людям необходимо гулять и иметь личное пространство для работы, где можно сосредоточиться и проводить онлайн-встречи с партнерами или руководством.

 

«Вся эта история с пандемией — хайп, который на руку инноваторам» 3

Фото: строительные работы на территории жилого комплекса «ОСНОВА»

Пока этот запрос только формируется, наша компания — FORTIS Development — работает с другим трендом, сформированным среди покупателей жилья комфорт-класса. Это отделка под чистовую (White Box). Это переходный вариант между черновой отделкой и отделкой «под ключ», который включает в себя: бетонную стяжку пола, готовую для укладки финишного покрытия, окна и подоконники с выровненными откосами, ровные стены, подготовленные под обои, электропроводку и розетки, водопровод, канализацию, санфаянс, коммунальные счетчики и готовую систему отопления. Покупателю остается только включить фантазию и сделать приятный косметический ремонт. Такое решение реализовано в жилом комплексе «ОСНОВА». На рынке очень мало подобных предложений.

Прежде всего, наша компания выступает за качество жилья и за его удобство, а уже потом за внешнюю атрибутику. Как показывает практика, тех, кто готов платить за фонтаны во дворе, гораздо меньше, чем покупателей, которых интересует качество стройки.

«Вся эта история с пандемией — хайп, который на руку инноваторам» 4

Фото: двор в жилом комплексе «ОСНОВА»

Возвращаясь к кризисным явлениям: рынок недвижимости еще почувствует влияние ослабления экономики. Пока мы видим рост темпов продаж в сравнении с обычным летом. Во многом поддержанию спроса способствует ипотека с господдержкой. Но это не будет продолжаться вечно. За подъемом последует спад, и в первую очередь весь экономический негатив обрушится на объекты с низкой ликвидностью, а таких у нас в городе хватает.

Автор: Андрей Каяк
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