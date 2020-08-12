Подопечные Екатерининской Ассамблеи вернулись из Крыма после покорения горных вершин

10 детей из Свердловской области вернулись из скального лагеря в Крыму, где на протяжении 10 дней покоряли скалы и проходили социальную адаптацию после протезирования в рамках проекта Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Екатерининская Ассамблея-2019.

Среди участников поездки — Иван Тюменцев из села Черноусово, Белоярского района. Иван — воспитанник Черноусовской школы-интерната, участник проекта Екатерининская Ассамблея-2019. У подростка посттравматическая ампутация на уровнях голени и стопы. Для Ивана в центре протезирования «Хочу ходить» изготовили протезы. Еще в марте, во время пребывания в центре протезирования, он поделился с врачами своими мечтами: посетить множество стран и покорить вершины самых высоких гор.

Я очень рад, что побывал в Крыму! Я увидел море, горы, нашел новых друзей, — поделился впечатлениями Иван.

Еще один участник скального проекта — Максим Якубовский из Екатеринбурга. Воспитанник «Спортивно-адаптивной школы» уральской столицы — пациент из первой тройки ребят, прибывших из Свердловской области в Центр Протезирования «Хочу Ходить». В рамках благотворительного проекта Екатерининская Ассамблея для него были изготовлены два спортивных протеза, на одном из них Максим стал рекордсменом России на 400 м и мотиватором для многих ребят.

Раньше я никогда не был на море. Когда я увидел горы, я решил попробовать забраться на них на протезах. Это было очень сложно. Но у меня получилось, — рассказал Максим.

«Мне очень нравится наблюдать, как они меняются, когда добираются до вершины. Кто-то понимает, что он может еще больше, а кто-то понимает, что ему надо еще сильнее стараться, работать над собой, тренироваться. Это очень сильные дети», — сказала инструктор по скалолазанию Софья Шилова.

С детьми работают не только инструкторы по скалолазанию, но и психологи и наставники. В поездке детей сопровождают их лечащие врачи из центра протезирования «Хочу ходить».

После покорения скал они ставят перед собой самые высокие цели. Приобрести профессию, что не просто для таких людей; двигаться вперед в спорте, в творчестве, самостоятельно жить, путешествовать. Это их первый независимый шаг в жизнь, — говорит директор фонда «Жизнь в движении» Мария Соколова.

Это подтверждает и Ольга Долгошеева из Екатеринбурга. В свои 13 лет Оля — многократный победитель соревнований по плаванию. В центре протезирования девочке сделали два протеза с гидравлическими узлами, заменяющими коленные суставы. Сейчас Оля, как и остальные ребята, проходит процесс реабилитации.

«Мир заиграл для меня новыми красками. Это действительно новая жизнь. Самое главное верить в себя и доверять инструктору, который тебя держит», — расказывает Оля.⠀

В поездке ребят ждала насыщенная программа: джиппинг, экскурсии, дельфинарий, морские прогулки, походы с палатками.

31 июля подопечные Екатерининской Ассамблеи вернулись в Екатеринбург, где в Кольцово их встретили родители и друзья.

На сегодняшний день семеро детей из Свердловской области поставлены на протезы. Ещё четверо ребят находятся в Центре протезирования в данный момент, им изготовят ортезы.

Также руководством Фонда «Жизнь в Движении» и АНО Детский Центр Протезирования «Хочу Ходить» было принято решение закупить удаленно и доставить нуждающимся детям из Свердловской области необходимые им технические средства реабилитации (ТСР). Общая сумма средств, которая запланирована в бюджете на закупку ТСР, составляет 7 000 000 рублей. Помощь смогут получить порядка 30 детей. 11 детей уже получили ТСР.

Справка:

Екатерининская Ассамблея — главное благотворительное событие Свердловской области. Проводится ежегодно с 2011 года по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Центральным событием ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За девять лет проведения «Екатерининской ассамблеи» на реализацию социально важных проектов направлено более 170 млн рублей.