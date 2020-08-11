Ипотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики России

За месяцы пандемии на рынке новостроек стало больше предложений ипотеки по сниженной ставке. Подробнее о программах, благодаря которым можно сэкономить, пишет РБК.

Сейчас на рынке новостроек с ипотекой проводится более 70% сделок, поэтому застройщикам было жизненно необходимо простимулировать столь внушительную группу потребителей, — говорит генеральный директор «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

Ставка по ипотеке по подобным программам субсидируется частично за счет различных программ государственной поддержки покупателей жилья и частично за счет застройщика, благодаря этому заемщик получает максимально привлекательные условия кредитования, — пояснили в пресс-службе девелоперской группы «Эталон».

Как работают такие программы

Условия программ со сниженной ставкой варьируются в зависимости от застройщика, банка-партнера и конкретной новостройки.

Период субсидирования ипотечной ставки до 0% или чуть выше, как правило, не превышает 6-12 месяцев. Есть также льготные программы, в рамках которых ставка субсидируется на более длительные сроки. По истечении этого периода начинает действовать ставка по льготной (6,5%) или базовой программе (порядка 8%).



«Величина первоначального взноса, требования к заемщику, максимальный срок кредитования и возможность использовать маткапитал зависят от конкретного банка. Есть и универсальные условия. Например, если субсидируется ставка по льготной ипотеке, то предельная сумма кредита одинакова во всех программах (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 млн руб.). Также различается и срок действия предложения, однако отдельные компании уже продлевали данную акцию», — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.



Некоторые партнерские программы банков и застройщиков позволяют в течение определенного времени — год-два — вообще не платить, либо вносить минимальные суммы.

В компании «Метриум» также приводят расчет экономии на сниженной ставке: при покупке квартиры за 9,8 млн руб. (61,4 кв. м) в семейном квартале «Мир Митино» и оформлении ипотеки в ВТБ ежемесячный платеж снижается примерно на 40% (36,5 тыс. вместо 60,6 тыс. руб.) до конца года. С 1 января 2021 года размер ставки составит 6,5% годовых. В некоторых проектах, например, от ГК ПИК покупатель мог самостоятельно выбрать один из двух вариантов — фиксированную скидку (100 тыс. руб.) или ипотеку без процентов на год.

Средства заимствуются из скидки, которую застройщик обычно дает покупателям. Т.е. либо обычная ставка и цена со скидкой, либо сниженная ставка, но цена без скидки. При снижении на короткий срок застройщик заплатит меньше, ведь он компенсирует только недополученные проценты за эти год-два. При снижении на весь срок — недополученные за весь. Но всегда работает одно правило: чем больше сумма кредита и короче срок, тем выгоднее брать субсидированную ставку, — поясняет Наталия Кузнецова из «Бон Тон».

Кто дает скидки

После запуска льготного жилищного кредита целый ряд девелоперов предложили своим клиентам еще более привлекательные условия. Так, по данным «Метриум», совместные программы с ведущими банками разработали ПИК (в проектах которого сконцентрирована треть предложения квартир массового сегмента), ГК «А101», MR Group, УК «Развитие», Группа «Самолет», ГК «Инград», ГК ФСК, «Галс-Девелопмент», «Эталон» и других компаний.



При этом такие программы есть не только в новостройках массового сегмента, но и проектах бизнес-класса и на рынке премиального и элитного сегмента.