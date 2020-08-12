Зеленый сад и келлеры: чего хотят покупатели жилья в постпандемию

Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс»:

— Нельзя сказать, что на рынок пришли абсолютно новые идеи, но уже существовавшие до пандемии тренды получили импульс развития. Так, сегодня мы больше внимания уделяем летним помещениям — не только балконам, но и террасам, патио. Спрос на такие планировки растет, сегодня покупатели уже представляют, как могут их использовать — организовать свой зеленый сад, выращивать зелень, поставить лежак и загорать. Изменение функции летних помещений в свою очередь приводит к росту потребности в помещениях для хранения. В новых проектах компании «Атомстройкомплекс» появляются келлеры — специальные кладовые в помещении подземного паркинга, которые предназначены для хранения сезонных вещей: велосипедов, санок, лыж, консервации. Всё то, что раньше складировалось на лоджиях и балконах.

Активно развиваются и общественные пространства на территории жилого комплекса — сформирован тренд на организацию маленьких домашних коворкингов, лаундж-зон, где можно уединиться с ноутбуком и компактных зон для отдыха — общественных террас, зеленых уголков, садов, в том числе — на кровле.

Мы видим потенциал для развития функционала соседских центров – например, в последних объектах открываем в них кофейни, — рассказывают в компании.

В целом эти площадки обеспечивают возможности для безопасного отдыха и досуга на территории комплекса.

Новая реальность

Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс»:

— У медали две стороны: с одной – мы наблюдаем снижение доходов населения и, как следствие, покупательской способности. С другой — власти предпринимают колоссальные усилия, чтобы поддержать строительную отрасль. Сегодня идет слаженная интенсивная работа по всем направлениям: снимаются бюрократические барьеры, актуализируются строительные нормативы и правила, вносятся корректировки в законопроекты. Эта работа идет совместно с участниками строительной отрасли и опирается на их знание рынка и компетенции. И, конечно, свою эффективность уже показала ипотека с господдержкой под 6,5% годовых.

Весь этот комплекс мер, вкупе с работой над генпланом Екатеринбурга, нацелен на то, чтобы заложить основу для последующего сбалансированного развития города, реализовывать не только проекты комплексного освоения, но и реновации, реконструкции уже застроенных территорий.

Комплексное развитие территорий предусматривается и федеральным нацпроектом «Жилье и городская среда». Он нацелен на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в ее формировании и т.д. «Атомстройкомплекс» принимает активное участие в реализации этого национального проекта. В частности, сейчас ведется строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне «Солнечный». Закончить работы и сдать объект планируется в июне 2021 года. Компания активно сотрудничает с городскими и областными властями в решении вопроса нехватки мест в школах, и в июле 2020-го года завершила строительство новой школы в Невьянске — первой школы в Свердловской области, построенной в рамках национального проекта. В новом учебном году в школу смогут пойти 1000 учеников.