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В Екатеринбурге запустили платформу для самозанятых на основе такси-агрегатора

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В Екатеринбурге запустили платформу для самозанятых на основе такси-агрегатора
Иллюстрация: pixabay.com

С помощью единой платформы курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и другие специалисты смогут находить подработку, отслеживать спрос и вести учет своих доходов.

#САМОЗАНЯТЫЕ#НОВОСТИ

Яндекс запускает в Екатеринбурге единую платформу для самозанятых. На такой же платформе работают водители и автокурьеры, выполняющие заказы Яндекс.Такси, сообщает пресс-служба компании. В ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки.

Многие люди работают на фрилансе или берут подработку. Им приходится делать все самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами. Для таких людей мы и сделали Яндекс.Про. Платформа дает им возможность находить клиентов и выполнять заказы, позволяет видеть, сколько ты сегодня заработал, облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее», — рассказал DK.RU Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса.

Платформа создана на основе Яндекс.Таксометра, поэтому в нем доступна встроенная навигация и подсказки: где сейчас повышенный спрос на определенные услуги. К ней могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Кроме того, предусмотрена возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.

Ранее DK.RU рассказывал, на какую безвозмездную поддержку могут рассчитывать самозанятые в Свердловской области. По данным на начало августа, в Свердловский областной фонд подержки предпринимательства, через который осуществляются такие выплаты, поступило 13,3 тыс. заявок от плательщиков налога на профессиональный доход. Произведено 12 447 выплат на общую сумму 62 млн 235 тыс. руб., писал DK.RU. Денежные дотации получили в общей сложности 7,3 тыс. человек.

Право на выплаты имеют несколько категорий самозанятых. Зарегистрированные в период со 2 апреля по 1 мая получают по 5 тыс. руб. Самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля и не снявшиеся с учета к 1 мая, имеют право подать две заявки и совокупно получить 10 тыс. руб. На базе нашего фонда также можно получить консультацию, как стать самозанятым, какие в этом налоговом режиме особенности и преимущества, как получить поддержку тем, кому она полагается, — говорил заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев.

Автор: Анна Хлебникова
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