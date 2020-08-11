Тихановская призвала белорусов не протестовать. Обращение она зачитала после пропажи в ЦИК

В Сети появилось видео, на котором бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, набравшая, по официальным данным, 10% голосов на прошедших выборах, а по независимым подсчетам, порядка 80%, призывает белорусов, протестующих против итогов выборов, не противостоять милиции и не выходить на площади. Видео первым появилось в провластном телеграм-канале «Желтые сливы», на youtube-канале Тихановской его нет.

Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких, — зачитала она, по всей видимости, заготовленное обращение по бумаге, не глядя в камеру.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она не выходит на связь уже несколько часов. Политика удерживали в ЦИКе, где Тихановская хотела опротестовать официальные итоги выборов. Затем она вышла на связь и сказала, что «приняла решение». Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности. Где было записано видео, точно неизвестно, но, судя по жалюзи и кадрам с диваном, это произошло в кабинете главы ЦИК.

Вместе с тем на youtube-канале Тихановской появилось второе обращение с заголовком «Я уехала к детям»: в нем она говорит, что приняла очень тяжелое для себя решение: