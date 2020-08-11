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Тихановская призвала белорусов не протестовать. Обращение она зачитала после пропажи в ЦИК

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Тихановская призвала белорусов не протестовать. Обращение она зачитала после пропажи в ЦИК
Автор фото: Serge Serebro. Иллюстрация: Vitebsk Popular News

«Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я». Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции призвала граждан не протестовать: видео, очевидно, записано под давлением.

#НОВОСТИ

В Сети появилось видео, на котором бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, набравшая, по официальным данным, 10% голосов на прошедших выборах, а по независимым подсчетам, порядка 80%, призывает белорусов, протестующих против итогов выборов, не противостоять милиции и не выходить на площади. Видео первым появилось в провластном телеграм-канале «Желтые сливы», на youtube-канале Тихановской его нет. 

Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких, — зачитала она, по всей видимости, заготовленное обращение по бумаге, не глядя в камеру.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она не выходит на связь уже несколько часов. Политика удерживали в ЦИКе, где Тихановская хотела опротестовать официальные итоги выборов. Затем она вышла на связь и сказала, что «приняла решение». Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности. Где было записано видео, точно неизвестно, но, судя по жалюзи и кадрам с диваном, это произошло в кабинете главы ЦИК.

Вместе с тем на youtube-канале Тихановской появилось второе обращение с заголовком «Я уехала к детям»: в нем она говорит, что приняла очень тяжелое для себя решение:

Я думала, что эта кампания меня очень закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверно, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, абсолютно самостоятельно, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей [Тихановский, ее муж] никоим образом не могли на него повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Люди, берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я… Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни.

Автор: Андрей Пермяков
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