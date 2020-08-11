В Екатеринбурге для проекта Заводовского за 25 млрд руб. построят многоуровневую развязку

В Екатеринбурге началось общественное обсуждение проекта реконструкции улично-дорожной сети в границах улиц Крестинского — Шварца — Белинского — Объездной автодороги.

Как сообщается в официальной документации, на первом этапе проектом предусмотрено строительство разноуровневой автомобильной развязки на пересечении ул. Белинского — Объездной автодороги. А также реконструкция подмостовой части железнодорожного путепровода на ул. Щербакова, организация трехметровых тротуаров, вынос и переустройство существующих инженерных сетей, строительство закрытой ливневой канализации и газопровода.

Второй этап предусматривает вынос и переустройство сетей из зоны строительства ТРЦ «Золотой», строительство съездов с ул. Белинского и Крестинского на проектируемую многоуровневую развязку, обустройство тротуаров и велодорожек.

Границы проекта межевания. Источник: документация проекта

На этой территории в январе 2020 г. стартовала стройка транспортно-пересадочного узла. В его состав включен новый автовокзал (взамен Южного) — именно с этого участка началось строительство. Также запланирован торговый центр «Золотой» с кинотеатром, огромная наземная перехватывающая парковка — ее обещают сделать бесплатной, плюс еще две многоуровневые, размером поменьше. Предусмотрены и остановки городской электрички, следующей из аэропорта Кольцово и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Стройка обойдется в 25 млрд руб., завершить ее планируется к 2023 г. Инвестором проекта выступает «Малышева 73», писал DK.RU.

Мы планируем большую перестройку дорожной сети около «Золотого». Намерены пробить тоннель под улицей в сторону Объездной дороги. С другой стороны мы готовы построить мост. Кроме того, в ближайшее время будем реконструировать мост на ул. Щербакова. Там две полосы движения в каждую сторону и вечная пробка — это такое «бутылочное горлышко». У нас есть ряд строящихся жилых комплексов дальше по ул. Щербакова, и эта пробка мешает их популярности. Она же будет мешать посещению «Золотого». Мы не меняем конструкцию моста — это очень сложно, но смогли втиснуться: перенесли пешеходные тротуары в тоннельчики и сделали по три полосы движения в каждую сторону. Они чуть меньше по ширине, но в нормативы мы уложились. В результате получим вместо четырех полос шесть, и это сможет существенно улучшить транспортную ситуацию в районе. Эти работы мы надеемся закончить за ближайший год. Также будет дополнительное соединение Объездной дороги с улицей Крестинского, это тоже сильно развяжет район, снимет там напряженность, — рассказывал инвестор строительства Игорь Заводовский.

Источник: DK.RU

Напомним, проект создания мультимодального транспортно-пересадочного узла на бывших площадях Уральского завода гражданской авиации с начала 2010-х годов разрабатывал другой екатеринбургский девелопер — PRINZIP. Изначально планировалось, что его площадь составит 350 тыс. кв. м, торгово-развлекательная часть займет 100 тыс. кв. м. Над внешним обликом здания работали специалисты британского архитектурного бюро Dyer, писал DK.RU. Однако в 2016 г. глава PRINZIP Геннадий Черных заявил, что компания не собирается выходить на объект в качестве застройщика, потому что проект для девелопера «несоразмерен». Тогда же стало известно, что Общество «Малышева-73» приобрело территорию около 25 га и подготовило свой проект, по которому примерно половину займут торговые площади.

Градсовет еще в 2016 г. одобрил проект транспортно-пересадочного узла, затем в 2017 г. его поддержали на публичных слушаниях, а планировку территории утвердил региональный Минтранс. Однако застройщик на площадку не вышел, поскольку ученые решили обследовать участок на предмет возможных исторических ценностей. В итоге управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области признало: объектов культурного наследия на территории снесенного Завода гражданской авиации и ветхого жилья на Ботанике не обнаружилось.

До 1917 г. место, где находится обследуемая территория, было незастроенным, отмечая границу между Екатеринбургом и формально не входящим в состав города Уктусом. По берегам реки Черемшанки (район улиц Авиационной и Юлиуса Фучика) раскинулись городские скотобойни, салотопни, мыловарни. Далее к югу до самого Уктуса тянулся пустырь, заросший кустами. В 1923 г. на этом пустыре Российское общество добровольного воздушного флота организовало посадочную площадку, позднее преобразованную в Свердловскую авиастанцию, — говорилось в заключении экспертов.

Застройщик намеревался приступить к реализации проекта еще в 2018 г., но сроки сдвинули — из-за отсутствия спроса на новые торговые площади.

Обсуждение проекта планировки и межевания продлится до 4 сентября на сайте администрации Екатеринбурга.