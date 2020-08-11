Теперь власти знают: экономику можно «закрыть». Кто и когда решит этим воспользоваться?

Андрей Мовчан, СЕО Movchan’s Group, рассказал в колонке Forbes о том, почему пандемия 2020 года открыла ящик Пандоры. Главное — в материале DK.RU.

— Война с вирусом еще далеко не закончена. Сложно предполагать, что более заразный и более тяжелый вирус, чем гонконгский грипп, унесет в 7 раз меньше жизней. Но уже можно и нужно делать выводы из уникальных (раньше ничего подобного не происходило) событий первой половины 2020 года.

Мы переживаем не кризис; кризис — это системный процесс, обусловленный внутренними проблемами; кризис нельзя начать по приказу и по приказу закончить. В глобальном масштабе мы стали первыми свидетелями невоенного рукотворного внешнего шока для глобальной экономики.

Впервые вне войны экономика оказалась не самым важным объектом политики; правительства были готовы жертвовать экономикой и лишь существенное изменение общественного мнения заставило их снимать запреты на экономическую деятельность. С одной стороны, мы видим, что даже смерти сотен тысяч человек не помешали современному социуму в самых разных странах быстро — за 2-3 месяца — привыкнуть к опасности и полностью сменить фокус со страха смерти на страх экономических проблем. С другой — ящик Пандоры открыт. Попытка «закрыть» экономики удалась; теперь все знают, что так можно делать.

Если ради остановки эпидемии можно закрыть авиасообщение, туризм, учебные заведения, гостиницы, рестораны и другие отрасли и сократить ВВП на 10-15%, то почему нельзя, например, ради «победы демократии» в одночасье запретить весь импорт из Китая или покупку углеводородов в России? Глобальные пандемии посещают нас не часто – примерно раз в 50 лет, — но внешние шоки для экономики теперь могут возвращаться по каким угодно причинам.

Внешний шок не предскажешь, и поменять свои инвестиционные позиции заранее не получится. Но можно постараться выучить уроки, случившегося в 2020 году.

Экономика встречает такой шок неповрежденной, а власти стараются нанести ей минимальный ущерб, тем более что в мире работает мощный институт монетарной поддержки. В начальной фазе шока создалось ощущение резкого падения ликвидности — выросли ставки межбанка, а золото и биткоин стали падать вместе со всеми активами, наглядно продемонстрировав, что ни первое, ни второй не являются «защитным активом» и давно уже играют роль просто парковок для избыточной ликвидности. Но ушедшие и замещенные цетробанками деньги не исчезают — они достаточно быстро аккумулируются на финансовых и фондовых рынках. Так экономический шок с небольшим лагом становится провокатором восстановительного роста стоимости активов в ожидании послешоковой инфляции. А раз экономика не сильно страдает — значит цены активов даже при таком росте не формируют пузыря. Похоже, что в разгар шока стоит покупать.

Относительное поведение долговых инструментов и акций во время шока сильно отличается от их поведения в процессе экономического кризиса. Кризис вызван экономическими проблемами, следствием которых обычно является снижение долгосрочных прогнозов прибылей.

В случае внешнего шока ситуация обратная — все классы активов быстро падают в цене, но поскольку шок носит временный характер и долгосрочные оценки прибылей почти всех компаний не меняются, акции восстанавливаются быстрее; в то же время ликвидность рынков из-за шока изначально страдает, и, главное – в процессе страдают не только худшие компании, но и самые хорошие компании из индустрий, чья деятельность остановлена шоком. Поэтому индексы долговых инструментов могут запаздывать с восстановлением — как это происходит в 2020 году.

Да, шок бьет по неустойчивым, слабым, раздутым, неэффективным бизнесам, по индустриям, которые оказались наиболее хрупкими: в 2020 году это все индустрии, требующие личного контакта и передвижений. А если когда-нибудь наступит «антикитайский» шок, это будут индустрии, получающие материалы и полуфабрикаты из Китая и торгующие китайскими товарами. Покупать в период шока нужно не все, а лишь гарантированно надежные инвестиции, из не задетых отраслей.

Вброс денег на рынки в наше время происходит в большой степени неквалифицированными инвесторами, которые получают информацию о потенциальных инвестициях из СМИ. Следствием этого является предпочтение ими тех ценных бумаг, чьи эмитенты «на слуху». Экспоненциальный рост акций FATANG (Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Netflix, Google) закономерен: в шоковые периоды высокой волатильности рынками управляют движения толп, а толпы идут за рекламой. Эффект HI (herd investing — стадные инвестиции) будет усиливаться по мере разрешения экономического шока, так как влитые в экономику деньги добавятся к тем, что ушли из экономики на фондовые рынки, и достижения другого HI (herd immunity — коллективного иммунитета).

У каждого шока есть и свои жертвы, и свои победители. В 2020 году это компании, обеспечивающие социальное функционирование на дистанции. «Новая экономика» опять доказала свое преимущество над традиционной: социальные сети, онлайн коммуникации, электронная коммерция, решения для удаленной работы уже принесли инвесторам в 2020 году большой доход.

Но у следующего шока будут другие причины и поводы, другие аутсайдеры и лидеры роста — не стоит в следующий раз бездумно копировать инвестиционный паттерн этого шока.