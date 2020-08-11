Кешбэк за путешествия по России: всего неделя на выбор тура, Черное море не раньше октября

Кешбэк за поездки по России заработает с 21 августа. Для того, чтобы купить путевку, часть стоимости которой вернется на карту, нужно до 28 августа выбрать путевку на сайте мирпутешествий.рф и оплатить ее картой «Мир».

Среди требований — тур должен длиться не менее четырех ночей, стоить не менее 25 000 рублей, поездку нужно осуществить до 20 декабря 2020 года.

На сайте сообщается, что возврат на карту придет в течение пяти дней после оплаты. Принципы возврата:

— При покупке тура стоимостью от 25 000 до 49 999 рублей компенсация составит 5 000 рублей.

— Если тур стоит от 50 000 до 74 999 рублей — на карту вернут 10 000 рублей.

— 15 000 рублей вернется на счет в случае покупки тура стоимостью от 75 000 рублей.

Для того, чтобы просмотреть варианты туров, на сайте нужно зарегистрироваться.

Куда можно поехать за кешбэком

Часть потраченных средств вернут за покупку тура с 15 августа по 20 декабря по следующим направлениям:

Центр: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области.



Северо-Запад: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия.



Юг и Кавказ: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Кабардино-Балкария.



Приволжье: Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский край.



Урал: Свердловская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО.



Сибирь: Бурятия, Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край.

Дальний Восток: Камчатка, Сахалинская область, Хабаровский, Приморский край.

А также за поездки с 1 октября до 20 декабря по направлениям:



Алтайский край и Горный Алтай, Калининградская область, Краснодарский край и Ставрополье, Крым и Севастополь, Москва и Подмосковье, Петербург и Ленинградская область.