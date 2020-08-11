Кешбэк за путешествия по России: всего неделя на выбор тура, Черное море не раньше октября
Программа возврата части денег за покупку тура по России заработает через 20 дней. Сайт, на котором можно выбрать направление, уже запущен. Проблема — с выбором мест и дат.
Кешбэк за поездки по России заработает с 21 августа. Для того, чтобы купить путевку, часть стоимости которой вернется на карту, нужно до 28 августа выбрать путевку на сайте мирпутешествий.рф и оплатить ее картой «Мир».
Среди требований — тур должен длиться не менее четырех ночей, стоить не менее 25 000 рублей, поездку нужно осуществить до 20 декабря 2020 года.
На сайте сообщается, что возврат на карту придет в течение пяти дней после оплаты. Принципы возврата:
— При покупке тура стоимостью от 25 000 до 49 999 рублей компенсация составит 5 000 рублей.
— Если тур стоит от 50 000 до 74 999 рублей — на карту вернут 10 000 рублей.
— 15 000 рублей вернется на счет в случае покупки тура стоимостью от 75 000 рублей.
Для того, чтобы просмотреть варианты туров, на сайте нужно зарегистрироваться.
Куда можно поехать за кешбэком
Часть потраченных средств вернут за покупку тура с 15 августа по 20 декабря по следующим направлениям:
Центр: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области.
Северо-Запад: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия.
Юг и Кавказ: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Кабардино-Балкария.
Приволжье: Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский край.
Урал: Свердловская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО.
Сибирь: Бурятия, Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край.
Дальний Восток: Камчатка, Сахалинская область, Хабаровский, Приморский край.
А также за поездки с 1 октября до 20 декабря по направлениям:
Алтайский край и Горный Алтай, Калининградская область, Краснодарский край и Ставрополье, Крым и Севастополь, Москва и Подмосковье, Петербург и Ленинградская область.