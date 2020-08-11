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В Екатеринбурге на торги выставлена земля на Шарташе

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В Екатеринбурге на торги выставлена земля на Шарташе
Иллюстрация: DK.RU

Фонд имущества Свердловской области выставил на торги участок в Екатеринбурге на северо-западном берегу озера Шарташ. На нем можно открыть летнее кафе и обустроить пляж.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Участок расположен на ул. Отдыха, сообщается в извещении Фонда имущества Свердловской области о проведении торгов. Его общая площадь 28,9 тыс. кв. м. На этой территории разрешено открыть временное летнее кафе с парковкой, обустроить пляжно-досуговые зоны (кроме объектов капитального строительства).

Земля сдается в аренду на четыре года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) — 322 тыс. руб. Шаг аукциона — 9 тыс. руб. Торги пройдут 20 августа.

Напомним, что Шарташский лесной парк в последнее время активно меняется. На его базе планируется создать рекреационно-оздоровительный кластер с инфраструктурой для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. В 2017 г. губернатор региона Евгений Куйвашев даже предлагал организовать здесь ежегодную велогонку «Тур де Шарташ». В марте 2018 г. директором лесопарка стал предприниматель Артур Зиганшин. В июне 2020 г. архитектурная мастерская «Городское планирование», которая разрабатывает мастер-план развития Шарташского лесопарка, представила варианты обновления парка. В июле началось обсуждение концепции развития территории с заинтересованными жителями. Кроме того, этим летом вдоль береговой линии озера установили скамейку длиной 200 м, которая стала самой длинной на Урале.

Автор: Анна Хлебникова
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