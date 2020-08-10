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Кипр уступил: налоговое соглашение с Россией сохранено. На очереди Нидерланды

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Кипр уступил: налоговое соглашение с Россией сохранено. На очереди Нидерланды
Иллюстрация: pixabay.com

Мартовское заявление Владимира Путина о повышенном налоге на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, едва не привело к разрыву налоговых соглашений сразу с рядом стран. Но Минфин работает.

#НОВОСТИ

Россия и Кипр согласовали поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения между странами. Об этом сообщил в твиттере министр финансов Кипра Константинос Петридес, прикрепив к посту совместное фото с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, курирующим в правительстве России международное сотрудничество. Петридес в твиттере назвал достигнутое соглашение «важным и взаимовыгодным», сообщает «Интерфакс».

В Минфине России информацию подтвердили: «В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия РФ по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов».

Алексей Оверчук подчеркнул, что кипрская сторона полностью согласилась с российскими условиями. Протокол планируется подписать в сентябре 2020 года, вступит в силу он с 1 января 2021 года.

В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру, — рассказал статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Россия уже ждет официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, им предложат те же условия, что и кипрской стороне.

Неделю назад Минфин России сообщил, что станет инициатором процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Дело в том, что ранее сторонам не удалось договориться об изменении соглашения в соответствии с поручением президента Владимира Путина поднять до 15% ставку налога на доходы в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории России в республику Кипр.

Ввести повышенный налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, Путин предложил в конце марта 2020 года. Об этой мере было заявлено во время «карантинного» выступления президента, она стала частью антикризисного плана. При этом повышенное налогообложение станет реальностью только в 2022 году, но уже сейчас нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями. При этом Путин заявил о возможности выхода РФ из соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут предложения российской стороны.

4 августа стало известно, что кипрская сторона отвергла предложения России, но в итоге переговоры завершились успешно.

Кипрской стороне несравнимо более выгодно принять измененное соглашение. В отсутствие серьезных рычагов давления на Россию вариантов развития событий не так уж много, — комментировал тогда ситуацию эксперт РБК.

Автор: Александра Клименко
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