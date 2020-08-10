Дистанта в школах не будет. Для этого в Екатеринбурге отменили третью смену в лагерях

В городских лагерях Екатеринбурга отменили третьи смены, потому что школы надо подготовить к учебному году.

В связи с продолжительными ограничительными мероприятиями для профилактики коронавирусной инфекции, а также из-за подготовки школ к новому учебному году проведение смен в летних городских лагерях, расположенных на базах общеобразовательных организаций, сейчас нецелесообразно, — сообщает пресс-служба департамента образования Екатеринбурга.

Как объяснили в департаменте, отмена третьей смены в школьных лагерях уменьшит риск распространения коронавирусной инфекции, когда дети в сентябре придут в классы. Решение согласовано с региональными Роспотребнадзором и прокуратурой.

О том, что вводить дистанционное обучение не планируется, рассказала начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева. По ее словам, занятия в школах начнутся как обычно, после 1 сентября, и дополнительных смен для снижения числа учащихся, одновременно находящихся в классах, не планируется. «В некоторых микрорайонах даже снизится количество [учащихся] второй смены, потому что у нас вводится очень много новых мест», — приводит ее слова 66.ru.

Тем не менее, Сибирцева считает, что соблюдать социальную дистанцию придется, то есть детей будут рассаживать на расстоянии друг от друга. Однако, если это невозможно, то их «будут рассаживать, как обычно. В требованиях СанПиНа есть рекомендации на эту тему, но жесткого требования, чтобы дети сидели по полкласса в кабинете, нет». Каждый кабинет будут обрабатывать антибактериальными средствами.

Как сообщал DK.RU, маски в помещениях школы для детей и учителей будут не обязательны. «Средства индивидуальной защиты останутся обязательными для работников технических служб», — рассказали в оперштабе.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 180 новых случаев коронавируса, 112 из них — в Екатеринбурге. Всего заболевших в регионе 21 905 человек. 112 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 60 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи подтвердили еще восемь смертей пациентов с COVID-19, за сутки из больниц выписаны 90 человек, выздоровели 18 314 человек.