«Управляли нашими овцами». Лукашенко — о причинах протеста и выборах как празднике
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«Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы отфиксировали звонки из-за границы». Что происходит в Беларуси после выборов, итоги которых признают далеко не все.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал итоги прошедших выборов главы государства и протесты: их причиной он считает вмешательство из-за рубежа.
Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять, — сказал Лукашенко на встрече с председателем исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, пишет БЕЛТА.
В Беларуси интернет вечером в день выборов работал перебоями, вечером перестали открыватся многие новостные сайты. Глава страны убежден, что его блокируют из-за рубежа: «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы».
По предварительным итогам выборов Лукашенко набрал практически 80% голосов, а объединенный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — порядка 10%. При этом независимые опросы показывали диаметрально противоположные данные. Штаб Тихановской не признал итоги выборов.
По официальной версии, которую транслирует телеканал «Беларусь-1» со сылкой на Следственный комитет, протесты разгорелись следующим образом. Как утверждают в ведомстве, еще с обеда провокаторы начали блокировать работу избирательных участков, умышленно затягивая время голосования. В итоге в 20:00 были все в готовности кричать что «власти не дали проголосовать и украли наш голос».
Как считают силовики, еще не дожидаясь завершения голосования, у Дворца спорта в Минске начала собираться агрессивно настроенная молодежь, одной из целью которой был захват различных административных зданий. Отбивая у протестующих одного из сотрудников МВД, правоохранители «вынуждены были применить специальные ружья, стреляющие резиновыми пулями».
В результате беспорядков были задержаны около 3000 человек, в том числе около 1000 в Минске, пострадали около 40 сотрудников МВД и около 50 протестующих. Как уверяют в СК, многие из пострадавших гражданских находились в состоянии алкогольного опьянения.
При этом есть многочисленные свидетельства, как ОМОН разгонял протестующих, применяя светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Во многих городах люди вступали в силовое противостояние с ОМОНом. Правозащитная организация «Весна сообщила» об одном погибшем: на мужчину наехал полицейский грузовик. В МВД Белоруссии утверждают, что в протестах никто не погиб.