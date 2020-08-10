Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.08
73,77
86,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Управляли нашими овцами». Лукашенко — о причинах протеста и выборах как празднике

2 747
«Управляли нашими овцами». Лукашенко — о причинах протеста и выборах как празднике
Иллюстрация: Пресс-служба президента Беларуси

«Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы отфиксировали звонки из-за границы». Что происходит в Беларуси после выборов, итоги которых признают далеко не все.

#НОВОСТИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал итоги прошедших выборов главы государства и протесты: их причиной он считает вмешательство из-за рубежа. 

Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять, — сказал Лукашенко на встрече с председателем исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, пишет БЕЛТА

В Беларуси интернет вечером в день выборов работал  перебоями, вечером перестали открыватся многие новостные сайты. Глава страны убежден, что его блокируют из-за рубежа: «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы».
 
По предварительным итогам выборов Лукашенко набрал практически 80% голосов, а объединенный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — порядка 10%. При этом независимые опросы показывали диаметрально противоположные данные. Штаб Тихановской не признал итоги выборов. 
 
 
По официальной версии, которую транслирует телеканал «Беларусь-1» со сылкой на Следственный комитет, протесты разгорелись следующим образом. Как утверждают в ведомстве, еще с обеда провокаторы начали блокировать работу избирательных участков, умышленно затягивая время голосования. В итоге в 20:00 были все в готовности кричать что «власти не дали проголосовать и украли наш голос».
 
Как считают силовики, еще не дожидаясь завершения голосования, у Дворца спорта в Минске начала собираться агрессивно настроенная молодежь, одной из целью которой был захват различных административных зданий. Отбивая у протестующих одного из сотрудников МВД, правоохранители «вынуждены были применить специальные ружья, стреляющие резиновыми пулями». 
 
В результате беспорядков были задержаны около 3000 человек, в том числе около 1000 в Минске, пострадали около 40 сотрудников МВД  и около 50 протестующих. Как уверяют в СК, многие из пострадавших гражданских находились в состоянии алкогольного опьянения. 
 
При этом есть многочисленные свидетельства, как ОМОН разгонял протестующих, применяя светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Во многих городах люди вступали в силовое противостояние с ОМОНом. Правозащитная организация «Весна сообщила» об одном погибшем: на мужчину наехал полицейский грузовик. В МВД Белоруссии утверждают, что в протестах никто не погиб.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • 7,3 тыс. самозанятых получили выплаты из бюджета. Кто имеет право на помощь?7,3 тыс. самозанятых получили выплаты из бюджета. Кто имеет право на помощь?
    52 367
  • Махинации с закупкой лома или конфликт с акционерами? Две версии по делу ВоеводинаМахинации с закупкой лома или конфликт с акционерами? Две версии по делу Воеводина
    36 047
  • В Екатеринбурге продают офисник за полмиллиарда рублей. Он непригоден для эксплуатацииВ Екатеринбурге продают офисник за полмиллиарда рублей. Он непригоден для эксплуатации
    36 641
  • Путин и Лукашенко обсудили выборы в Белоруссии и задержание 33 россиянПутин и Лукашенко обсудили выборы в Белоруссии и задержание 33 россиян
    23 051
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.