«Управляли нашими овцами». Лукашенко — о причинах протеста и выборах как празднике

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал итоги прошедших выборов главы государства и протесты: их причиной он считает вмешательство из-за рубежа.

Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять, — сказал Лукашенко на встрече с председателем исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, пишет БЕЛТА.

В Беларуси интернет вечером в день выборов работал перебоями, вечером перестали открыватся многие новостные сайты. Глава страны убежден, что его блокируют из-за рубежа: «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы».

Светлана Тихановская — порядка 10%. При этом независимые опросы показывали диаметрально противоположные данные. Штаб Тихановской не признал итоги выборов. По предварительным итогам выборов Лукашенко набрал практически 80% голосов, а объединенный оппозиционный кандидат— порядка 10%. При этом независимые опросы показывали диаметрально противоположные данные. Штаб Тихановскойитоги выборов.

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По официальной версии, которую транслирует телеканал « Беларусь-1 » со сылкой на Следственный комитет, протесты разгорелись следующим образом. Как утверждают в ведомстве, еще с обеда провокаторы начали блокировать работу избирательных участков, умышленно затягивая время голосования. В итоге в 20:00 были все в готовности кричать что «власти не дали проголосовать и украли наш голос».

Как считают силовики, еще не дожидаясь завершения голосования, у Дворца спорта в Минске начала собираться агрессивно настроенная молодежь, одной из целью которой был захват различных административных зданий. Отбивая у протестующих одного из сотрудников МВД, правоохранители «вынуждены были применить специальные ружья, стреляющие резиновыми пулями».