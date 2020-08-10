Ждем перемен. Новые профессии наполнят рынок труда в ближайшие 10 лет

Каждая шестая компания ждет появления новых профессий в ближайшее десятилетие, рассказала «РИА Новости» директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Новые профессии, отметила она, появятся в связи с модернизацией производства и развитием сферы услуг, широким внедрением цифровых технологий. По этим же причинам многие из существующих профессий ждет серьезное обновление.

Проведенные ВНИИ труда опросы показали, что появления новых профессий в ближайшие 6-10 лет ждут около 16% работающих ныне организаций. Примерно четверть опрошенных сказали, что должны измениться требования к работникам в рамках уже существующих профессий. Например, врачи и юристы все чаще консультируют удаленно, но при этом содержание их деятельности принципиально не меняется.

Постепенное развитие содержания профессий и квалификаций идет параллельно с развитием реального сектора экономики. Отслеживать этот процесс позволяет мониторинг изменения профессий с учетом отраслевой специфики. А уже на основе полученных данных корректируются перечни профессий и специальностей для среднего профессионального образования. В этом направлении работает ВНИИ труда, — рассказала Волошина.

Развитие интернет-технологий уже привело к появлению таких профессий как специалист по интеграции облачных приложений, специалист по большим данным. Для внедрения новых технологий на производстве и транспорте нужны специалисты по промышленной робототехнике.

Следствием внедрения автоматизации и цифровизации на железнодорожном транспорте стало появление профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом, оператора дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом.

Также среди недавно родившихся профессий — оператор 3D-моделирования. Такие специалисты требуются в строительстве, медицине, машиностроении, авиастроении, издательском деле и других отраслях. Специалисты должны владеть инженерными навыками и уметь работать в программах для объемного трехмерного изображения предмета.