Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.08
73,77
86,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ждем перемен. Новые профессии наполнят рынок труда в ближайшие 10 лет

2 388
Ждем перемен. Новые профессии наполнят рынок труда в ближайшие 10 лет
Иллюстрация: pixabay.com

Работодатели России уверены, что уже через 6-7 лет будут нанимать людей, специальности которых еще даже не придумали название. Изменится суть работы и таких традиционных профессий, как врач и юрист.

#ЛАЙФХАКИ

Каждая шестая компания ждет появления новых профессий  в ближайшее десятилетие, рассказала «РИА Новости» директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Новые профессии, отметила она, появятся в связи с модернизацией производства и развитием сферы услуг, широким внедрением цифровых технологий. По этим же причинам многие из существующих профессий ждет серьезное обновление.

Проведенные ВНИИ труда опросы показали, что появления новых профессий в ближайшие 6-10 лет ждут около 16% работающих ныне организаций. Примерно четверть опрошенных сказали, что должны измениться требования к работникам в рамках уже существующих профессий. Например, врачи и юристы все чаще консультируют удаленно, но при этом содержание их деятельности принципиально не меняется.

Постепенное развитие содержания профессий и квалификаций идет параллельно с развитием реального сектора экономики. Отслеживать этот процесс позволяет мониторинг изменения профессий с учетом отраслевой специфики. А уже на основе полученных данных корректируются перечни профессий и специальностей для среднего профессионального образования. В этом направлении работает ВНИИ труда, — рассказала Волошина.

Развитие интернет-технологий уже привело к появлению таких профессий как специалист по интеграции облачных приложений, специалист по большим данным. Для внедрения новых технологий на производстве и транспорте нужны специалисты по промышленной робототехнике.

Следствием внедрения автоматизации и цифровизации на железнодорожном транспорте стало появление профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом, оператора дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом.

Также среди недавно родившихся профессий — оператор 3D-моделирования. Такие специалисты требуются в строительстве, медицине, машиностроении, авиастроении, издательском деле и других отраслях. Специалисты должны владеть инженерными навыками и уметь работать в программах для объемного трехмерного изображения предмета.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • 7,3 тыс. самозанятых получили выплаты из бюджета. Кто имеет право на помощь?7,3 тыс. самозанятых получили выплаты из бюджета. Кто имеет право на помощь?
    52 367
  • Махинации с закупкой лома или конфликт с акционерами? Две версии по делу ВоеводинаМахинации с закупкой лома или конфликт с акционерами? Две версии по делу Воеводина
    36 047
  • В Екатеринбурге продают офисник за полмиллиарда рублей. Он непригоден для эксплуатацииВ Екатеринбурге продают офисник за полмиллиарда рублей. Он непригоден для эксплуатации
    36 641
  • Путин и Лукашенко обсудили выборы в Белоруссии и задержание 33 россиянПутин и Лукашенко обсудили выборы в Белоруссии и задержание 33 россиян
    23 051
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.