«Экономика России отброшена на 11 лет назад. Но пик кризиса придется на сентябрь-октябрь»

Константин Селянин, независимый финансовый эксперт:

— Чтобы понять масштабы экономической катастрофы, которая уже произошла в мире, обратимся к цифрам, которые не так давно были опубликованы и которые показывают объемы ВВП стран по итогам второго квартала 2020 г.

За второй квартал 2020 г. страны ЕС потеряли 14,4% ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого года. Понятно, что разные страны Европы пострадали по-разному. Германия потеряла порядка 10,1%, Франция — почти 19%, Испания — 18,5%, Италия — 17,3%.

Экономика США за второй квартал потеряла порядка 9% к предыдущему году, а по отношению к первому кварталу просела на 32,9%. Росстат сообщает, что экономика России во втором квартале 2020 г. сократилась на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы фактически повторили антирекорд 1999 г.

По цифрам получается, что у нас средние потери. Но если посмотреть, насколько эти потери отбросили экономики разных стран, то получится, что по объему ВВП российская экономика к концу 2020 г. будет отброшена на показатели 2009 г. То есть на 11 лет.

Американская экономика к концу года будет отброшена на показатели 2015 г., немецкая — на 2011 г., экономика Испании откатится до цифр 2002 г., а итальянская экономика вернется в начало девяностых.

При этом в мире есть три страны, которые по итогам года покажут небольшой, но рост. Речь идет о таких странах, как Китай, Индия и Индонезия. Рост там будет небольшой, порядка 1-2%, но, тем не менее, они вырастут.

Оценки по поводу того, какие показатели будут у российской экономики по итогам года, расходятся. Сейчас ЦБ говорит о падении на 5-5,5%, эксперты полагают, что падение будет серьезнее, вплоть до 11%, но в среднем звучат цифры 7-9%. И нужно обратить внимание, что в любом случае с 2009 г. это будет самое большое падение российской экономики.

Четкого понимания, как будет восстанавливаться мировая экономика, нет. Есть различные сценарии, но все прогнозы, которые озвучивают аналитики и эксперты, не предполагают никакой второй волны коронакризиса, то есть эти прогнозы заведомо оптимистичны.

Эффект пандемии

Теперь посмотрим, как все это отразилось на людях. Росстат сообщает, что во втором квартале доходы россиян упали на 8%. ВЭБ оценивает падение доходов в 17%, я склонен верить, что реальные располагаемые доходы населения сократились на 15-17%.

Здесь важно отметить, что у нас резко упал предпринимательский доход, он находится на историческом минимуме. Есть оценки, что по итогам пандемии порядка 20% малого и среднего бизнеса исчезнет — это похоже на правду, ведь большинство МСБ занято в сфере услуг, а у людей становится меньше денег, значит, они меньше тратят на эти самые услуги.

На мой взгляд, для России пик кризиса придется на октябрь-ноябрь, то есть на последний квартал этого года.

Во-первых, все меры поддержки со стороны государства либо закончились, либо как раз закончатся в октябре.

Во-вторых, многие россияне воспользовались кредитными каникулами, но с октября-ноября им вновь придется платить, а доходов для этого нет. Многие меры поддержки для бизнеса — отложенные бюджетные платежи и прочее — также заканчиваются октябрем. Так что есть ощущение, что осенью будет самое тяжелое время, когда все почувствуют на себе глубину кризиса. Тогда же начнется пик банкротств бизнеса и физических лиц.

Кроме того, у некоторых есть иллюзия, что должен случиться V-образный отскок и после падения наступит резкий рост. Я не вижу причин для такого отскока.

Если посмотреть на определяющие, экспорториентированные отрасли для нашей экономики, такие как нефтегаз и металлургия, то им в последнее время досталось очень сильно.

Во-первых, в рамках соглашений мы сократили объем добычи нефти. Для России это будет иметь очень серьезные последствия, потому что консервировать старые месторождения сложно и дорого. Мы видим при этом еще и резкое падение цен на нефть: сейчас держимся на уровне 43-45 долларов за баррель, но падали и до 18 долларов, это сравнимо с себестоимостью добычи и транспортировки черного золота в России.

Более того, мы видим, что никуда не делись те проблемы, которые были до пандемии: режим санкций не смягчается. Турция фактически начала отказываться от российского газа и «Голубой поток» простаивает, там на 70% упала прокачка газа. Это означает, что в страну поступает гораздо меньше валютной выручки, потому что мы поставляем меньший объем товара и по меньшей цене. И, кстати, волна от падения экспорта до нас еще толком не дошла.

Ситуация с падением экспорта будет только усугубляться, и для нашего бюджета это большая проблема. На борьбу с пандемией, по разным оценкам, мы потратили 3-3,5 трлн руб., понятно, что вливания в экономику еще потребуются.

Поскольку государство будет помогать бизнесу, крупным предприятиям, то, скорее всего, денег на социальные выплаты станет меньше, а значит, будут реже проходить индексации пенсий и так далее. Резюмируя, скажу, что российская экономика находится в крайне сложном положении, вариантов выхода из этой ситуации не очень много.

То, что происходит сейчас в экономике, — это не все последствия, какие-то вещи до нас просто еще не дошли, так что вторая половина года будет тяжелой, даже если второй волны коронавируса не случится.

Модель потребления россиян за прошедшие месяцы самоизоляции изменилась. Во-первых, многие люди поняли, что товары и услуги можно получать не выходя из дома. Например, онлайн-доставка продуктов в крупнейших сетях выросла в 40 раз, при том, что на нее приходится пока всего 2% товарооборота. А это означает, что торговые сети будут менять политику развития, они понимают, что столько магазинов им не нужно, так что будут закрытия.

Безусловно, многие компании поняли, что могут работать удаленно, что необязательно арендовать такие большие офисные пространства, как раньше. Рынок офисной недвижимости ждут большие проблемы, потому что непонятно, для кого построили эти огромные бизнес-центры.

Раздача детских денег оказалась самой эффективной мерой, которую смогло предпринять государство. Несмотря на то, что Кудрин и другие критиковали «вертолетные деньги», именно они помогли многим семьям выжить.

Более того, в июле Сбербанк зафиксировал возвращение потребительской активности на прошлогодние показатели, что отчасти связывают с выплатами, а отчасти — с отложенным спросом. С тревогой ждем, что будет в августе и сентябре с потребительским спросом. В связи с падением доходов однозначно он будет снижаться, но реальную картину мы увидим в октябре-ноябре.

Ипотека и потребительское кредитование

История с льготной ипотекой — эта мера поддержки, которая в первую очередь направлена не на население, а на поддержание строительной отрасли. У нас сейчас средняя ставка по ипотеке около 7%, плюс есть льготная ипотека под 6,5% и дальневосточная ипотека, где ставки еще ниже.

С одной стороны, мы видим, что еще никогда в истории современной России не было таких низких ставок по ипотеке. И вроде бы все хорошо: по объему выданных жилищных кредитов мы вышли на показатели прошлого года.

Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения заемщика, то тут возникает несколько вопросов. Конечно, многие заемщики традиционно для России переоценивают свои возможности. Брать ипотечный кредит при падающих доходах — рискованное дело.

Вся эта история может быть сильно подорвана резким снижением цен на недвижимость. А оно будет однозначно, потому что упадет платежеспособность населения. Так что большой вопрос, что лучше: купить квартиру сейчас под 6,5% или в конце года, когда цены на недвижимость упадут на 10-15%. Не надо питать никаких иллюзий, недвижимость — такой же товар, цена на который определяется платежеспособностью покупателя.

Что касается потребительских кредитов, то объем их выдачи серьезно сократился. Это связано с тем, что положение заемщиков резко ухудшилось. Но нужно понимать, что до этого у нас уже сформировался кредитный пузырь. Многие экономисты говорили о том, что он лопнет к концу 2021 г., а я думаю, что это может произойти уже в конце этого года. Банки, к сожалению, переусердствовали с выдачей кредитов. Кредитный пузырь — большая проблема для нас, о которой почему-то не говорят, а зря.

Что делать?

Традиционно в период кризисов нужно придерживаться обычных рекомендаций. Первое. Если вы предприниматель, то нужно трезво посмотреть на ситуацию, и, если есть понимание, что бизнес не вытащить, нужно принять волевое решение закрыться. Если есть возможность уйти в онлайн, это надо делать, но делать это надо было еще вчера.

Если говорить об обычных людях, то в ближайшие месяцы действительно придется еще туже затянуть пояса, режим экономии ужесточится. Меры поддержки со стороны государства смягчили удар по самым бедным слоям населения (речь о пособиях по безработице, детских выплатах). Средний класс испытывает наибольшее давление, эти люди будут становиться беднее, а сама прослойка среднего класса будет сокращаться.

Кроме того, каждому человеку следует задуматься о своей конкурентоспособности на рынке труда. Необходимо повышать квалификацию, получать новые профессии, осваивать новые навыки. Об этом, к слову, нужно всегда помнить.

Если говорить о сбережениях, то с 2011 г. я всегда советую держать их в валюте. В нашей стране, к сожалению, самый лучший вариант инвестиций — это наличные в валюте под подушкой. Причем именно так, потому что к сохранности денег в банках есть вопросы.

Самый главный риск для сбережений в России — это риск девальвации, так что его нужно всячески избегать, делая ставку на валюту.