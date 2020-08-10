Камер автофиксации в Свердловской области станет больше. Встречку тоже будут фиксировать

В ближайшие четыре года на дорогах Свердловской области появится 326 новых камер автофиксации нарушений ПДД, четверть из них — в Екатеринбурге. Об этом порталу Е1.ru рассказал начальник областного центра автоматической фиксации правонарушений (ЦАФАП) Дмитрий Кузнецов.

127 камер установят уже в этом году. Кузнецов уверен, что автоматическая видеофиксация — единственный сдерживающий фактор для нарушителей скоростного режима. Более того, это хороший способ бороться с теми, кто выезжает на встречную полосу или пересекает стоп-разметку.

Наша задача — изменить поведение водителей не только в зоне фиксации, но и на других участках, — рассказал Кузнецов. — У нас сейчас гибнет в среднем 9 человек на 100 тыс. населения, а цель — менее 4 тыс. Мы хотим приучить водителей ездить по правилам. Без камер это сделать не получится. Раньше стояли сотрудники ГАИ и проводили воспитательную работу. Сейчас инспекторов на дорогах практически нет, их заменили комплексы автоматической фиксации. Большинство серьезных аварий происходит из-за выезда на встречку. В этом году мы перенастроили приборы таким образом, чтобы они фиксировали не только нарушение скоростного режима, но и выезд на встречную полосу. И сразу пошло снижение. По итогам полугодия меньше аварий стало на Челябинском и Тюменском трактах, на пермском направлении, трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Последнее направление у нас считалось «дорогой смерти», а в этом году ситуация стала значительно лучше.

Руководитель ЦАФАП также ответил на претензии автолюбителей к передвижным комплексам автофиксации (треногам). Напомним, в Свердловской области с 2018 г. услуги по предоставлению фото- и видеоматериалов с информацией о параметрах движения автотранспорта оказывает компания «УГМК-Телеком» — в 2020-м и первой половине 2021 г. стоимость госконтракта, выигранного «УГМК-Телеком», составила 558,5 млн руб.

Реакция автолюбителей на передвижные камеры автофиксации традиционно негативная. Автолюбители недовольны тем, что камеры появляются на трассе без каких-либо предупреждающих знаков.

Знакомая многим картина: в кустах припаркован обычный гражданский автомобиль, в нем сидит лоботряс и охраняет камеру, установленную у обочины на треноге. Почти всегда эти камеры скрыты за горками, за деревьями, кучами щебня, ограждениями и т.д. Нередко их специально ставят в зоне действия временных знаков 50 и 70. Внимание, вопрос. Какое это имеет отношение к безопасности дорожного движения?! Отличный бизнес-проект, респект авторам за выдумку и реализацию. Но это какое-то бесчеловечное людоедство и жадность. По сути, получается, что единственная их цель — выписать как можно больше штрафов, а не профилактика. К тому же большую часть денег получает УГМК, а не бюджет, — писали пользователи Facebook.

Дмитрий Кузнецов заверил портал Е1, что все операторы камер-треног обязаны устанавливать предупреждающие таблички.

Работу комплексов мы не скрываем. Теперь они работают только в зонах действия табличек «Фотофиксация». И таких знаков по Свердловской области мы поставили уже около 400. И будем ставить еще. Мы обязали операторов камер-треног сделать специальные таблички для того, чтобы при возникновении вопросов участники движения могли позвонить в ГИБДД и убедиться, что оператор работает законно. Табличка крепится на лобовое стекло машины. Также операторам назначают конкретные места, где они размещают оборудование. Если смотритель камеры отъедет на 10–15 метров за пределы своего участка, мы всю фиксацию признаем незаконной, — пояснил представитель ГИБДД.

Как писал DK.RU, вскоре помимо нарушения скоростного режима камеры смогут передавать данные об автомобилях, передвигающихся без действующей диагностической карты. Штраф за такое нарушение составит 2 тыс. руб.

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