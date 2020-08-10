Кто и где строит лучшее жилье в России? В десятке лучших — только две московские компании

Единый реестр застройщиков и Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) впервые в России составили интегральный рейтинг девелоперов России по потребительским характеристикам строящегося жилья. Его возглавил застройщик с екатеринбургской пропиской «Брусника», второе место заняла ГК «Первый Трест» (Башкортостан), третье — рязанский застройщик ИСГ «Мармакс». В десятку лучших вошли также ГК «Стрижи» (Новосибирская область), «Орсо групп» (Пермский край), СХ «Термодом» (Пензенская область), «Талан» (Удмуртская Республика), ВДК (Воронежская область) и всего две московские компании, «Донстрой» и ГК «Пионер».

Любопытно. что в топ-10 не вошел ни один застройщик из десяти крупнейших по объему текущего строительства. Группа ПИК, которая лидирует по этому показателю, по потребительским характеристикам жилья заняла только 103-е место, Группа ЛСР — 93-е место, холдинг Setl Group — 72-е место, ГК «Самолёт» — 141-е место, ГК «Инград» — 107-е место. Высокие показатели по объему жилищного строительства или высокие баллы потребительской обеспеченности только по некоторым объектам не обеспечивают лидерство в ТОП по потребительским качествам ЖК, пояснил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

В основе рейтинга лежит средний балл, складывающийся из оценок, присвоенных ранее готовым и строящимся проектам застройщиков, каждый жилой комплекс проанализировали по 106 параметрам — ранее таких исследований на рынке жилья не проводилось. В топ попали строительные компании, которые ежегодно строят не менее 2000 тыс. кв. м жилья, причем оценивались объекты в каждом регионе присутствия девелопера, учитывалась площадь каждого дома, уточнили в ЕРЗ. Большой вес имеет также финансовая устойчивость застройщика.

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Сейчас строительные компании в основном ориентируются на показатели ввода жилья и среднюю цену квадратного метра, говорит директор по операционному управлению «Брусники» Александр Щиголь. Инициатива ЕРЗ важна, чтобы застройщики уделяли внимание не только количественным, но и качественным параметрам объектов, указывает он.

«Брусника» заняла первое место в четырех из пяти регионов присутствия — в Тюменской, Новосибирской, Московской областях и ХМАО — Югре, и второе место в Свердловской области. Девелопер известен такими проектами, как ЖК «Европейский квартал» и «Новин квартал» (Тюмень), Квартал на Декабристов» (Новосибирск), «Южные кварталы», «Шишимская горка», «Квартал Суходольский» (Екатеринбург).

ЕРЗ ранее составлял топ лучших жилых комплексов в России, который возглавил екатеринбургский ЖК «Макаровский» («УГМК-Застройщик»). Второе место в ренкинге занял ЖК «Екатерининский парк» от «TEN Девелопмент».