В России выявили 5189 новых случаев коронавируса. Всего — почти 890 тыс. заболевших

За последние сутки в России выявлено 5 189 новых случаев коронавируса, умерли 77 человек, полностью выздоровело 3 215 заболевших, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Всего в России обнаружено 887 536 случаев болезни, зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровело 693 422 человека.

В Москве выявлено 689 новых случаев, Свердловской области — 184, Санкт-Петербурге — 160, Ханты-Мансийском автономном округе — 150, Московской области — 149. Более 100 случаев также в Красноярском, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Иркутской, Нижегородской, Омской, Ульяновской, Волгоградской и Оренбургской областях.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 9 августа, коронавирусом заболели 19,65 млн человек, умерли 727,1 тыс. В США насчитывается 4,99 млн случаев и 162,4 тыс. смертей, в Бразилии — 3,01 млн и 100,47 тыс. умерших, Индии — 2,15 млн случаев и 43,4 тыс. летальных исходов.