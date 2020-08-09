Возврат прямых выборов мэра поддерживают 82% екатеринбуржцев — фонд «Социум»

Фонд «Социум» опубликовал итоги опроса жителей Екатеринбурга, согласно которым 82% горожан поддерживают возврат прямых выборов мэра. Среди молодежи (18-34 года) поддержка прямых выборов выше, чем в среднем — 88%.

Способ избрания, который действует сейчас (главу Екатеринбурга выбирают депутаты городской думы) предпочли бы всего 12% жителей города. Лишь весьма небольшая часть горожан либо не имеет по этому вопросу своей позиции, либо для них не важен порядок избрания мэра — таких горожан всего 5,5%, отмечается в исследовании.

Исследование проводилось с 25 июля по 3 августа. В телефонном опросе приняли участие 600 совершеннолетних жителей Екатеринбурга.

В ноябре 2019 г. возврат прямых выборов поддерживали 73% населения. При этом 21% либо относился к данной теме безразлично, либо не имел сформировавшегося мнения. Как отмечается в исследовании «Социума», такое изменение общественного мнения обусловлено действиями инициативной группы граждан, которые собирают подписи за возврат прямых выборов мэров городов на территории Свердловской области.

Как сообщал DK.RU, народную инициативу о возврате прямых выборов продвигает инициативная группа, в которую вошли представители оппозиционных организаций региона (более 30 человек). Группа официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Главный печатный орган властей, «Областная газета», опубликовала законопроект, в поддержку которого собирают подписи. Если к 11 сентября под проектом закона подпишется свыше 10 тыс. жителей региона, депутаты Заксобрания будут обязаны рассмотреть документ.

Министерство общественной безопасности и полиция активно препятствуют деятельности группы, однако по состоянию на 9 августа собрано уже более 5 тыс. подписей.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга в апреле 2018 г. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе депутаты гордумы.

Таким образом, последним всенародно избранным мэром города стал Евгений Ройзман. В сентябре 2018 г. гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.