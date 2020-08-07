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В Екатеринбурге продают офисник за полмиллиарда рублей. Он непригоден для эксплуатации

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В Екатеринбурге продают офисник за полмиллиарда рублей. Он непригоден для эксплуатации
Иллюстрация: N1.RU

В недостроенном здании предлагают разместить медицинский центр или коворкинг, но вот незадача: объект непригоден к завершению строительства и эксплуатации.

#СЮРПРИЗ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге выставили на продажу БЦ «Бриг», который расположен на пересечении улиц Вилонова и Учителей рядом с Основинским парком.

Объект возводил скандально известный бизнесмен-банкрот Виталий Сиволап, однако строительство офисника не было завершено. В объявлении о продаже сказано, что 12-этажное здание имеет площадь 34 тыс. кв. м. Оценили объект в 475 млн руб.

Очень актуальным станет размещение в нем медицинского центра широкого профиля или узкоспециализированного, например, направления спортивной и реабилитационной медицины. Не менее интересным проектом будет размещение на этом объекте делового центра для органов государственной и муниципальной власти или развивающей площадки с образовательным уклоном. Кроме того, новое здание может быть использовано в качестве отраслевого кластера с небольшими производственными помещениями или большого IT-коворкинга, — говорится в объявлении.

Любопытно, что в прошлом году недостроенный бизнес-центр был признан непригодным для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации. К такому выводу пришли эксперты бюро «Гарантия», которые проводили экспертизу по заданию свердловского арбитража в рамках разбирательства по банкротству «БСУ-Групп» — компания возводила объект. Но об этом в объявлении не сказано.  

Как сообщал DK.RU, эксперты выяснили: готово 72% конструкций будущего БЦ «Бриг». Однако их общее техническое состояние оценивается как «ограниченно работоспособное» — из-за дефектов и некачественно выполненных строительно-монтажных работ.

Фактически монолитный железобетонный каркас здания, выполненный в ходе проведения работ по договору генерального подряда компанией «БСУ-Групп», непригоден к продолжению строительства объекта, — отмечали эксперты.

И добавляли: затраты на устранение выявленных дефектов составят порядка 328 млн руб. 

Напомним, что в октябре 2016 г. Арбитражный суд Свердловской области признал Виталия Сиволапа банкротом. Иск подал бизнесмен Владимир Ромас, которому ответчик должен около 4,5 млн руб. В целом к предпринимателю предъявили требований на общую сумму более 73 млн руб. В итоге множество сделок, в которых г-н Сиволап проходил участником или с которыми был связан, оказались «под вопросом».

В рамках процедуры банкротства предпринимателя его финансовый управляющий Наталья Лаврентьева оспаривала договоры инвестирования в строительство БЦ «Бриг» на сумму более 155 млн руб. Тогда представители бизнес-центра заявляли, что объект никак не связан с Виталием Сиволапом.

Постоянным героем информационной повестки Виталий Сиволап стал после старта дела МУГИСО, по которому был арестован глава ведомства Алексей Пьянков. По версии следствия, Сиволап получил наибольшую сумму от распорядительной дирекции свердловского Мингосимущества, выкупившей особняк под снос рядом с Центральным стадионом. Ему достались 72,7 млн руб. за долю в 499,5 кв м. Сейчас Сиволап отбывает наказание за непредумышленное убийство судебного пристава и уклонение от погашения кредиторской задолженности. В конце 2017 г. облсуд признал бизнесмена виновным и приговорил его к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Виталий Сиволап ни одного из предъявленных ему обвинений не признал.

Автор: Екатерина Тарханова
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