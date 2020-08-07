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Вторая смена в школах и третий этап отмены ограничений. Главное о COVID-19 в регионе

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Вторая смена в школах и третий этап отмены ограничений. Главное о COVID-19 в регионе
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: екатеринбург.рф

В Свердловской области 14,7 тыс. случаев коронавируса. У жителей региона постепенно формируется коллективный иммунитет, но расслабляться рано. Впереди горячая пора — начало учебного года.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Во время брифинга вице-губернатор Павел Креков отметил, что к последующему этапу снятия ограничений в связи пандемией коронавируса регион сможет приступить не раньше, чем через несколько недель: 

Какие-то элементы третьего этапа уже есть, но все будет зависеть от эпидситуации. Если мы будем двигаться так же, как сегодня, то вполне возможно, что мы через несколько недель или через месяц сможем подойти к порогу, когда можно будет об этом вести речь.

Между тем, региональные власти готовятся к открытию школ 1 сентября. Уже известно, что традиционных линеек в этом году в Свердловской области не будет, вместо этого проведут уроки по истории Великой Отечественной войны и про принятие поправок в Конституцию РФ. Во время брифинга Павел Креков отметил, что сейчас власти рассматривают возможность введения второй смены в школах «для соблюдения безопасности»: 

Учителям и ученикам разрешат ходить внутри школы без масок. Школьники будут приходить по графику в разных потоках. Обязательными будут измерение температуры и медосмотр.

Вице-губернатор добавил, что постепенно у жителей региона формируется коллективный иммунитет к коронавирусу:

Увеличивается количество людей, которые имеют антитела. Судя по всему, оно уже такое, что это превращается в определенный элемент «общественного» иммунитета. Но ситуация может качнуться в другую сторону, если у нас будут нарушения масочного режима и режима изоляции, — сказал Креков.

В Свердловской области за последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у 180 человек, сообщает оперативный штаб. Всего в регионе за время пандемии заболели 14 725 человек, пишет JustMedia.ru.

Также оперативный штаб сообщил о 8 смертях, всего с момента пандемии в регионе умерло 315 человек от коронавируса. 

Состояние 112 госпитализированных сейчас оценивается как тяжелое, 111 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 — на аппаратах ИВЛ.

Автор: Екатерина Тарханова
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