Вверх или вниз? Что будет с ценами на недвижимость в «постковид»

Форум пройдет в формате университета, где будут работать несколько профильных «факультетов». Например, «Факультет коммерческой недвижимости и бизнеса», который включает три секции. Одна из них — «Формирование стоимости на объекты в современных (постковидных) условиях».

Спикерами секции выступают:

Константин Октаев, аналитик УПН. Он проведет обзор рынка и факторов, влияющих на цены последних месяцев;

Андрей Брауде, директор Управляющей компании RED, который расскажет о текущей ситуации на рынке аренды коммерческой недвижимости.

Доклады также представят:

— Максим Котляров, д.э.н., профессор УрГГУ, автор цикла изданий «Экономика недвижимости и развитие территорий»;

— Надежда Абакумова, заместитель директора по девелопменту Корпорации «Атомстройкомплекс», член совета Фонда «Город может»;

— Анастасия Нежданова-Байковская, к.э.н, доцент Института строительства и архитектуры УрФУ, руководитель отдела оценки ООО «Оценочная компания «Априори».

В этом году Уральский форум по недвижимости проходит в новом для УПН формате онлайн. Да, мы все уже немного устали от большого количества онлайн мероприятий, поэтому оргкомитет форума постарался подготовить особые формы подачи материалов. Придумана концепция онлайн Университета — многообразие, экспертность, выбор. Чтобы время, проведенное у мониторов, было использовано нашими «студентами» максимально эффективно, мы предлагаем заранее подумать и выбрать факультеты или секции с актуальными темами и слушать тех, кто сейчас находится в «гуще событий, — говорит Валерия Козлова, модератор секций по коммерческой недвижимости.

Регистрация на Форум открыта на сайте forum.upn.ru