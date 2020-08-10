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Вверх или вниз? Что будет с ценами на недвижимость в «постковид»

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Вверх или вниз? Что будет с ценами на недвижимость в «постковид»
Иллюстрация: https://pixabay.com/

16-19 сентября 2020 состоится XII Уральский форум по недвижимости. Он пройдет в онлайн-формате. Участники – видные эксперты рынка, которые расскажут о ценообразовании на объекты.

Форум пройдет в формате университета, где будут работать несколько профильных «факультетов». Например, «Факультет коммерческой недвижимости и бизнеса», который включает три секции. Одна из них — «Формирование стоимости на объекты в современных (постковидных) условиях».

Спикерами секции выступают:

  • Константин Октаев, аналитик УПН. Он проведет обзор рынка и факторов, влияющих на цены последних месяцев;
  • Андрей Брауде, директор Управляющей компании RED, который расскажет о текущей ситуации на рынке аренды коммерческой недвижимости.

Доклады также представят:

— Максим Котляров, д.э.н., профессор УрГГУ, автор цикла изданий «Экономика недвижимости и развитие территорий»;

— Надежда Абакумова, заместитель директора по девелопменту Корпорации «Атомстройкомплекс», член совета Фонда «Город может»;

— Анастасия Нежданова-Байковская, к.э.н, доцент Института строительства и архитектуры УрФУ, руководитель отдела оценки ООО «Оценочная компания «Априори».

В этом году Уральский форум по недвижимости проходит в новом для УПН формате онлайн. Да, мы все уже немного устали от большого количества онлайн мероприятий, поэтому оргкомитет форума постарался подготовить особые формы подачи материалов. Придумана концепция онлайн Университета — многообразие, экспертность, выбор. Чтобы время, проведенное у мониторов, было использовано нашими «студентами» максимально эффективно, мы предлагаем заранее подумать и выбрать факультеты или секции с актуальными темами и слушать тех, кто сейчас находится в «гуще событий, — говорит Валерия Козлова, модератор секций по коммерческой недвижимости.

Регистрация на Форум открыта на сайте forum.upn.ru

Вверх или вниз? Что будет с ценами на недвижимость в «постковид» 1

Справка

 
Уральская палата недвижимости — это некоммерческое негосударственное объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — профессиональных участников рынка недвижимости. Зарегистрирована 15 декабря 1995 года. Уральская палата недвижимости объединяет более 200 агентств недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. На протяжении всего времени работы главной задачей Палаты является создание цивилизованного рынка недвижимости, обеспечение благоприятных условий работы для предприятий — профессиональных участников рынка недвижимости и обеспечение клиентам этих предприятий гарантий честного и продуктивного сотрудничества. Для достижения этих целей создана обширная информационная база и собственные средства массовой информации, проводятся обучение и аттестация сотрудников агентств недвижимости, сертификация агентств, бесплатные юридические консультации частных лиц и досудебное разрешение конфликтных ситуаций между агентствами и клиентами. Уральская палата недвижимости неоднократно являлась победителем конкурса Российской гильдии риэлторов «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая региональная ассоциация», а также «Лучший территориальный орган системы добровольной сертификации брокерских услуг на рынке недвижимости», «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости» в России и др.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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