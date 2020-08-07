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Сбербанк выпускает собственную цифровую валюту. Зачем?

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Сбербанк выпускает собственную цифровую валюту. Зачем?
Иллюстрация: wikipedia.org

Закон о цифровых финансовых активах подписан Владимиром Путиным неделю назад. Сбербанк решил не ждать и заявил о выпуске собственных цифровых монет, которые будут привязаны к рублю.

#НОВОСТИ

Сбербанк готовится выпустить свою криптовалюту. В банке уверены, что сберкоин будет очень полезен корпоративным клиентам.

Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов рассказал, что финансовая организация готовится выпустить стейблкойн — цифровую монету с фиксированной рублевой стоимостью — для расчетов за цифровые финансовые активы (ЦФА).

Попов рассказал «Ведомостям», что решение было принято после принятия закона «О цифровых финансовых активах». В документе, который на прошлой неделе подписал Владимир Путин, прописано, что в России будет можно «выпускать цифровые активы и обменивать их на другие подобные активы».

Новость о запуске сберкоина не удивила экспертов, ведь Сбербанк уже традиционно исследует все новинки финтеха.

Специалисты «Сбера» давно прорабатывают техническую и юридическую возможность выпуска Sbercoin как инструмента расчета, поэтому, несомненно, принятие закона о ЦФА станет триггером, значительно повышающим интенсивность работы по этому направлению, — считает коммерческий директор блокчейн-разработчика Waves Enterprise Игорь Кузьмичев.

Стоит, однако, напомнить, что новый закон формализовал только общие требования к выпуску и обращению ЦФА, практические шаги по выпуску цифровых валют будут невозможны до появления дополнительных нормативных актов. Они могут появиться уже осенью, тогда в 2021 году в России появятся цифровые валюты.

Напомним, в законе прописано, что цифровые финансовые активы в России могут быть объектом сделок купли-продажи, их можно будет обменивать, передавать в залог, но не использовать как средство платежа.

Автор: Александра Клименко
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