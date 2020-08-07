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Суд запретил мэрии сносить автоцентр над недостроенной станцией метро

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Суд запретил мэрии сносить автоцентр над недостроенной станцией метро
Иллюстрация: 2ГИС

Верховный суд встал на сторону предпринимателей и приостановил исполнение судебного решения о сносе объекта. Владельцы здания могут передать новенький автоцентр на нужды города.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Верховный суд запретил сносить здание на пересечении улиц 8 Марта и Большакова над недостроенной станцией метро «Бажовская». Об этом говорится в материалах дела на сайте арбитражного суда.

Из документов следует, что компания «Промавтосервис», которая построила объект, оспорила решение Арбитражного суда Уральского округа. Напомним, ранее суд постановил вернуть земельный участок в собственность Екатеринбурга и снести построенное на участке здание автоцентра в течение 30 дней, сообщал DK.RU. В мэрии отмечали, что, если собственник самостоятельно не снесет объект в установленный срок, то демонтажем займется мэрия.

Известно, что до подачи апелляции в Верховный суд «Промавтосервис» обратился в арбитражный суд Свердловской области с ходатайством об отсрочке сноса до 31 декабря 2020 г. Бенефициар участка Илдар Губаев объяснил Е1, что собственники здания намерены вступить в переговоры с мэрией: 

Зачем сносить здание, когда его можно отдать на общественные нужды? Гендиректор «Промавтосервиса» Ренат Гараев хотел предложить мэрии использовать постройку под пункт скорой помощи или Дом детского творчества. Он мне про это говорил. Раз ребята подали ходатайство, значит, они задумали переговоры с администрацией.

В пресс-службе мэрии Е1 сообщили, что не понимают, почему суд встал на сторону предпринимателя:

Информация появилась на сайте суда, но ожидаемо определение не было опубликовано. Оценить мотивы, по которым принято решение о приостановке исполнения судебного акта, не представляется возможным. Комментировать пока нечего, это обычная практика. Ничего исключительного в данной ситуации нет.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о судебных спорах между администрацией города и бизнесменами за землю над недостроенной станцией метро «Бажовская». Участок площадью 6966 кв. м на пересечении улиц Большакова и 8 марта был передан в аренду без права возведения капитальных строений компании «Промавтосервис» в 2015 г., а годом ранее ему изменили вид разрешенного использования — на этой территории можно было разбить автостоянку. «Промавтосервис» также получил от областного минстроя разрешение на строительство подземной автостоянки с наземными помещениями для выставки автоаксессуаров.

Позднее компания оформила землю в собственность и обратилась в суд с требованием к администрации продать участок за 12 млн руб. — это 15% от его кадастровой стоимости. Но в 2019 г. мэрия подала иск, в котором потребовала снести здание, а землю вернуть городу.

Автор: Екатерина Тарханова
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