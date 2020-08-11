Один из крупнейших провайдеров цифровых услуг региона отмечает юбилей

«УралВЭС» (Уральское Ведомство Электронных Сообщений) работает на рынке телекоммуникационных услуг региона с 1995 года. Одним из важных направлений работы компании является тесное взаимодействие с бизнесом. «УралВЭС» предоставляет дополнительные сервисы для защищенных корпоративных сетей передачи данных. Компания располагает собственными высокоскоростными оптоволоконными линиями и обеспечивает стабильную скорость подключения к интернету до 10 Гбит/с.

С интернетом от Уральского Ведомства Электронных Сообщений топ-менеджеры и собственники бизнеса могут эффективно контролировать процессы и оперативно реагировать на изменения, точечно улучшать свой бизнес, настраивать сотрудников на активную и продуктивную работу, обслуживать больше клиентов, и за счет этого быстрее расти.

Главный подарок для «УралВЭС» в юбилейный год — это доверие клиентов, которые остаются партнерами компании уже долгое время, и стабильный прирост абонентской базы.