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Один из крупнейших провайдеров цифровых услуг региона отмечает юбилей

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Один из крупнейших провайдеров цифровых услуг региона отмечает юбилей
Иллюстрация: «УралВЭС»

В течение 25 лет телекоммуникационная компания «УралВЭС» обеспечивает надежное соединение на высоких скоростях и полную техническую поддержку своим клиентам.

«УралВЭС» (Уральское Ведомство Электронных Сообщений) работает на рынке телекоммуникационных услуг региона с 1995 года. Одним из важных направлений работы компании является тесное взаимодействие с бизнесом. «УралВЭС» предоставляет дополнительные сервисы для защищенных корпоративных сетей передачи данных. Компания располагает собственными высокоскоростными оптоволоконными линиями и обеспечивает стабильную скорость подключения к интернету до 10 Гбит/с.

С интернетом от Уральского Ведомства Электронных Сообщений топ-менеджеры и собственники бизнеса могут эффективно контролировать процессы и оперативно реагировать на изменения, точечно улучшать свой бизнес, настраивать сотрудников на активную и продуктивную работу, обслуживать больше клиентов, и за счет этого быстрее расти.

Главный подарок для «УралВЭС» в юбилейный год — это доверие клиентов, которые остаются партнерами компании уже долгое время, и стабильный прирост абонентской базы. 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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