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Делобанк признан цифровым лидером в России

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Делобанк признан цифровым лидером в России
Иллюстрация: Делобанк

Мобильное приложение Делобанка на Android и iOS заняло первое место в рейтинге лучших мобильных банков для малого и среднего бизнеса для предпринимателей и руководителей организаций.

Аналитическое агентство Markswebb признает приложение Делобанка лучшим во всех номинациях второй год подряд.

Среди преимуществ мобильного приложения эксперты рейтинга выделили контекстные связи в системе управления закрывающими документами, единственную на рынке реализацию автоматического расчета взносов в бюджет для ИП на УСН, удобное подключение торгового и интернет эквайринга, а также прием платежей от физических лиц через генерацию QR-кодов («куайринг»).

Мы ценим и уважаем клиента и создаем по-настоящему комфортный, быстрый и простой сервис для его бизнеса. Простота процессов и процедур взаимодействия наряду с высокотехнологичными и удобными инструментами позволяют получать необходимые услуги без визита в банк и длительного заполнения документов, — говорит Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.

Это не первая номинация и победа Делобанка в различных рейтингах. В этом году Делобанк уже был признан лучшим мобильным банком России для малого и среднего бизнеса по версии Международной ассоциации SME Banking Club. Ранее Делобанк занял 1 место в федеральном рейтинге Markswebb среди лучших сервисов для бизнеса.  Также Делобанк был признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring и получил признание от экспертного сообщества в Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» Торгово-промышленной палаты РФ в номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2019».

Справка

 
Делобанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. Делобанк обслуживает более 80 тыс. клиентов. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. По итогам третьего квартала 2019 года, Делобанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb. В рейтинге Business Mobile Banking Rank 2019 мобильное приложение Делобанка на Android и iOS заняло первое место во всех номинациях.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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