Делобанк признан цифровым лидером в России

Аналитическое агентство Markswebb признает приложение Делобанка лучшим во всех номинациях второй год подряд.

Среди преимуществ мобильного приложения эксперты рейтинга выделили контекстные связи в системе управления закрывающими документами, единственную на рынке реализацию автоматического расчета взносов в бюджет для ИП на УСН, удобное подключение торгового и интернет эквайринга, а также прием платежей от физических лиц через генерацию QR-кодов («куайринг»).

Мы ценим и уважаем клиента и создаем по-настоящему комфортный, быстрый и простой сервис для его бизнеса. Простота процессов и процедур взаимодействия наряду с высокотехнологичными и удобными инструментами позволяют получать необходимые услуги без визита в банк и длительного заполнения документов, — говорит Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.

Это не первая номинация и победа Делобанка в различных рейтингах. В этом году Делобанк уже был признан лучшим мобильным банком России для малого и среднего бизнеса по версии Международной ассоциации SME Banking Club. Ранее Делобанк занял 1 место в федеральном рейтинге Markswebb среди лучших сервисов для бизнеса. Также Делобанк был признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring и получил признание от экспертного сообщества в Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» Торгово-промышленной палаты РФ в номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2019».