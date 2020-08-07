В ТЦ «МЕГА» откроется кинотеатр сети КАРО

Как стало известно DK.RU, в торговом центре «МЕГА» в скором времени может произойти смена крупных арендаторов. По информации нашего источника, сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров ОБИ освободит площади, а на их место зайдет крупный игрок на рынке развлечений. Речь о сети кинотеатров КАРО.

DK.RU направил официальный запрос с просьбой прокомментировать ротацию арендаторов в адрес ТЦ «МЕГА» и сети кинотеатров КАРО, однако на момент публикации ответа не получил. Ранее компании объявили о начале совместного проекта по строительству кинотеатров нового поколения на базе «МЕГИ» в нескольких городах России.

Напомним, на этой неделе стало известно об открытии автокинотеатра на парковке ТЦ «МЕГА», партнером проекта как раз выступает сеть кинотеатров КАРО.

Отметим что «МЕГА» планомерно меняется последние годы и развивает развлекательное направление. В начале 2019 г. «МЕГА» завершила глобальный проект по созданию парка на площадке перед торговым центром. В парк с шестью функциональными зонами вложили полмиллиарда руб.

До этого торговый центр менялся, в основном, изнутри: сначала кардинально изменился фудкорт (затраты составили 650 млн руб.), затем екатеринбургскую ИКЕА физически интегрировали в торговый центр «МЕГА» (еще 700 млн руб.). Причем, ИКЕА-Екатеринбург была выбрана мировым пилотом для внедрения этой новации.

Добавим, что в интервью DK.RU управляющая торговым центром Айше Агекян рассказывала о планах по строительству развлекательного центра в «МЕГЕ». Она отмечала, что «для современного ТЦ важно быть не просто местом для покупок, но и центром развлечений».

Что касается гипермаркета ОБИ, то на данный момент он представлен двумя точками продаж: ТЦ «МЕГА» и отдельностоящим гипермаркетом на Халтурина, 53 около ТЦ «Карнавал». Напомним, что в конце 2018 г. напротив ОБИ открылся гипермаркет одного из основных конкурентов — французской сети товаров DIY «Леруа Мерлен». В 2018 г. ритейлер рассказывал о планах открыть еще два-три гипермаркета в Екатеринбурге.