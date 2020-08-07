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Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» закрыла точку в Екатеринбурге

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Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» закрыла точку в Екатеринбурге
Иллюстрация: Золотое яблоко

Речь идет о салоне красоты, который расположен в одном из ТЦ города. Также с 18 марта не работает один из трех супермаркетов ритейлера. В компании думают о смене формата точки продаж.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Как стало известно DK.RU, сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» приняла решение закрыть салон красоты PLAY BEAUTY STUDIO (является частью парфюмерной сети, расположен на площадях супермаркета), который находится в ТЦ «Гермес-Плаза». Официальной датой закрытия считается 3 августа.

Кроме того, гигант рынка парфюмерных магазинов пока что держит закрытым супермаркет, расположенный в том же ТЦ. На официальном сайте ритейлера сказано, что в Екатеринбурге работают два магазина в ТЦ «Пассаж» и в ТЦ Универмаг BOLSHOY, оба возобновили работу, как только были ослаблены ограничения в связи с распространением коронавируса.

Точка продаж в «Гермес Плаза» закрыта с 18 марта, на данный момент на официальном сайте парфюмерной сети сказано, что «магазин временно не работает». В пресс-службе «Золотого яблока» изданию «Моменты» рассказали, что окончательного решения о закрытии супермаркета еще не принято:

В настоящее время в компании принимают решение о дальнейшем формате работы магазина «Золотое Яблоко» в ТЦ «Гермес-Плаза». Комментарии относительно закрытия или открытия магазина преждевременны, так как рассматривается несколько вариантов решения. Окончательное решение на настоящий момент не принято.

«Золотое яблоко» было создано в 2009 г. в Екатеринбурге. Единственный владелец «Мир красоты» — «РК Компани». Сегодня сеть состоит из 12 магазинов в семи городах России. По данным INFOline, по итогам 2018 г. эти 12 точек принесли владельцам 10,6 млрд руб. (без НДС), пишет РБК. При том что другой крупный игрок — «Иль де Ботэ» со 127 магазинами — получил выручку 19,9 млрд руб. (без НДС).

Осенью прошлого года сеть продолжила активную экспансию в Москву, где открывает магазины нового формата под брендом Apple Box, писал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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