Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» закрыла точку в Екатеринбурге
Речь идет о салоне красоты, который расположен в одном из ТЦ города. Также с 18 марта не работает один из трех супермаркетов ритейлера. В компании думают о смене формата точки продаж.
Как стало известно DK.RU, сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» приняла решение закрыть салон красоты PLAY BEAUTY STUDIO (является частью парфюмерной сети, расположен на площадях супермаркета), который находится в ТЦ «Гермес-Плаза». Официальной датой закрытия считается 3 августа.
Кроме того, гигант рынка парфюмерных магазинов пока что держит закрытым супермаркет, расположенный в том же ТЦ. На официальном сайте ритейлера сказано, что в Екатеринбурге работают два магазина в ТЦ «Пассаж» и в ТЦ Универмаг BOLSHOY, оба возобновили работу, как только были ослаблены ограничения в связи с распространением коронавируса.
Точка продаж в «Гермес Плаза» закрыта с 18 марта, на данный момент на официальном сайте парфюмерной сети сказано, что «магазин временно не работает». В пресс-службе «Золотого яблока» изданию «Моменты» рассказали, что окончательного решения о закрытии супермаркета еще не принято:
В настоящее время в компании принимают решение о дальнейшем формате работы магазина «Золотое Яблоко» в ТЦ «Гермес-Плаза». Комментарии относительно закрытия или открытия магазина преждевременны, так как рассматривается несколько вариантов решения. Окончательное решение на настоящий момент не принято.
«Золотое яблоко» было создано в 2009 г. в Екатеринбурге. Единственный владелец «Мир красоты» — «РК Компани». Сегодня сеть состоит из 12 магазинов в семи городах России. По данным INFOline, по итогам 2018 г. эти 12 точек принесли владельцам 10,6 млрд руб. (без НДС), пишет РБК. При том что другой крупный игрок — «Иль де Ботэ» со 127 магазинами — получил выручку 19,9 млрд руб. (без НДС).
Осенью прошлого года сеть продолжила активную экспансию в Москву, где открывает магазины нового формата под брендом Apple Box, писал DK.RU.