Авторынок вырос впервые с начала пандемии. Какие популярные бренды нарастили продажи?

Продажи новых автомобилей в России в июле 2020 г. выросли на 6,8% год к году, или на 9097 штук, до 141 924 машин, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка, — говорит Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Причины роста продаж он видит в отложенном спросе предыдущих месяцев, возникшем во время приостановки деятельности, в ослаблении рубля и государственными мерами поддержки. Сейчас результаты с января по июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают падение на 19,3%, что лучше, чем -23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 г. Причем у некоторых брендов продажи могли бы быть еще лучше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах из-за приостановки производства весной.

На текущий момент рынок характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограничений, связанных с пандемией, что может сделать дальнейшую государственную поддержку крайне важной для дилеров и производителей, — комментирует г-н Штэрцель.

Из топ-10 автобрендов Avtovaz (Lada) показал рост продаж на 6% до 31 180 автомобилей, Hyundai нарастил продажи на 3% до 14 319 машин, продажи Škoda взлетели на 69% до 12 329 автомобилей, Volkswagen — на 29% до 10 735 машин, Nissan — на 34% до 5315 штук.