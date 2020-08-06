Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.08
73,03
86,61
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Авторынок вырос впервые с начала пандемии. Какие популярные бренды нарастили продажи?

16 376
Авторынок вырос впервые с начала пандемии. Какие популярные бренды нарастили продажи?
Автор фото: RG72. Иллюстрация: Wikimedia.org

После нескольких месяцев падения, когда спад продаж достигал более 70%, ситуация на автомобильном рынке выровнялась. Ситуация оказалась позитивнее, чем прогнозировали ранее.

#НОВОСТИ

Продажи новых автомобилей в России в июле 2020 г. выросли на 6,8% год к году, или на 9097 штук, до 141 924 машин, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)

Июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка, — говорит Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Причины роста продаж он видит в отложенном спросе предыдущих месяцев, возникшем во время приостановки деятельности, в ослаблении рубля и государственными мерами поддержки. Сейчас результаты с января по июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают падение на 19,3%, что лучше, чем -23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 г. Причем у некоторых брендов продажи могли бы быть еще лучше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах из-за приостановки производства весной.

На текущий момент рынок характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограничений, связанных с пандемией, что может сделать дальнейшую государственную поддержку крайне важной для дилеров и производителей, — комментирует г-н Штэрцель.

Из топ-10 автобрендов Avtovaz (Lada) показал рост продаж на 6% до 31 180 автомобилей, Hyundai нарастил продажи на 3% до 14 319 машин, продажи Škoda взлетели на 69% до 12 329 автомобилей, Volkswagen — на 29% до 10 735 машин, Nissan — на 34% до 5315 штук.

В январе и марте 2020 г. авторынок также рос, но куда скромнее — на 1,8% и 4% соответственно. После начала пандемии коронавируса продажи упали более чем вдвое: в апреле — на рекордные 72,4%, в мае — на 51,8%.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Собственники были в тихом бешенстве». Как прошло открытие торговых центров? Опрос DK.RU«Собственники были в тихом бешенстве». Как прошло открытие торговых центров? Опрос DK.RU
    34 451
  • В Свердловской области на продажу выставили санаторий со СПА и бассейномВ Свердловской области на продажу выставили санаторий со СПА и бассейном
    37 901
  • Дайте людям сидеть в одиночестве. Почему мозговые штурмы на самом деле ничего не даютДайте людям сидеть в одиночестве. Почему мозговые штурмы на самом деле ничего не дают
    22 081
  • Реформа продолжается: Екатеринбургский горздрав ликвидируют, в минздраве новые лицаРеформа продолжается: Екатеринбургский горздрав ликвидируют, в минздраве новые лица
    25 549
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.