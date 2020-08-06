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Пикет кинотеатров, патриотические ценности вместо линеек. Главное о COVID-19 на 6 августа

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Пикет кинотеатров, патриотические ценности вместо линеек. Главное о COVID-19 на 6 августа
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

В Свердловской области снижается число заболевших коронавирусом. Вслед за открывшимися торговыми центрами о желании работать заявили кинотеатры. Чтобы напомнить о себе властям, они готовят пикет.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Сеть кинотеатров «Премьер Зал» готовится провести в Екатеринбурге пикет, чтобы привлечь внимание властей к проблеме киноиндустрии. Как рассказал изданию «Моменты» гендиректор сети Владимир Петелин, 7 августа на два часа кресла из кинотеатров вынесут на улицы ко входам в торговые центры, где расположены кинотеатры сети.

Он пояснил, что кинотеатры более четырех месяце не могут начать работу и могут обанкротиться:

Поход в кино ничуть не опасней, чем полет на самолете в Сочи или Танзанию. Такая же акция уже прошла в Самаре, в Ставрополе. Мы хотим просто обозначить себя и то, что кинотеатры закрыты пятый месяц. Мы хотим начать работать. А наши зрители хотя пойти в кино. У нас все готово согласно требованиям санитарной безопасности, — пояснил Владимир Петелин.

Ранее он рассказывал DK.RU, что в киносети перестроили работу и запустили несколько несвойственных направлений: производство защитных масок, онлайн-продажу поп-корна.

Вместе с тем стало известно, что школьные линейки 1 сентября в школах заменят на уроки патриотической направленности.

Скорее всего, в силу действия ограничительных мер мы не сможем провести 1 сентября по всей области традиционные праздничные линейки. И тем более важно создать для школьников, для их родителей, для учителей атмосферу праздника, задать хороший, позитивный настрой на весь учебный год. Поэтому считаю, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первый урок в образовательных организациях должен быть пронизан духом победы. Отныне патриотические ценности закреплены как конституционные нормы. И эта тема — принятие поправок в Конституцию Российской Федерации — тоже должна отчетливо прозвучать», — цитирует и.о. губернатора Свердловской области Алексея Орлова департамент информполитики региона.

По данным регионального оперштаба, на 6 августа в Свердловской области зарегистрировано 183 новых случая COVID-19. Почти половина случаев (93) — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса достигло 21 725. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 307, уточняет Just Media. Выписано 95 человек. Общее число выписанных достигло 18224.

Автор: Анна Хлебникова
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