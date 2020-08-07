«Мы живем в уникальное время, когда ипотечный платеж за новостройку стал дешевле аренды»

Артем Минаев, коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале:

— Самоизоляция заставила нас всех изменить свое отношение к жилью. Все, что мы раньше делали за пределами своей квартиры — работали, общались с друзьями, занимались спортом — нам пришлось делать дома. Соответственно, выросли и требования к квартирам, домам, районам, в которых они расположены.

К примеру, сейчас люди при покупке нового жилья меньше обращают внимание на расположение, близость к центру (работать можно и дома), зато тщательно изучают инфраструктуру, которая есть в двух шагах от новостройки. Люди хотят иметь место для занятий спортом рядом с домом, большой магазин, до которого не придется ехать, большую территорию для прогулок с детьми, школы и детские сады под боком. Кроме того, покупатели сегодня не готовы рисковать. Они хотят быть уверенными, что ключи получат в срок.

Все наши новые проекты отвечают таким требованиям. К примеру, у жителей ЖК «Меридиан» в Академическом во дворе будет свой корт с воркаут площадкой, пешеходный бульвар для прогулок, на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения для организации магазинов, кофеен, салонов красоты, аптек и пр. Кроме того, рядом с комплексом возводится второй в городе образовательный центр, который объединит под одной крышей школу и детский сад. Ликвидность такого жилья на рынке год от года будет все выше и выше, потому что пока таких кварталов — единицы.

Сейчас все больше клиентов рассматривают покупку квартиры с целью сохранения и преумножения собственных сбережений. Этому во многом способствует и квартирография наших объектов: комфортные студии от 1,5 млн рублей, недорогие однокомнатные квартиры, функциональные планировки двух- и трехкомнатных квартир, особенно евроформата, всегда будут востребованы.

Каждый кризис привносит в экономику что-то свое. Текущая ситуация научила нас продавать недвижимость онлайн. Мы систематизировали все наши IT-наработки, представили дистанционный способ выбора, бронирования и приобретения квартиры. Кроме того, у нас есть удобное мобильное приложение «ЛСР», которое работает на платформах iOS и Android, где можно забронировать квартиру и пообщаться со специалистами. Также мы подготовили видеоэкскурсии по квартирам, которые можем отправлять клиенту с помощью мессенджеров.

В продолжение темы пандемии. Люди не стали меньше интересоваться приобретением недвижимости. Напротив, спрос подстегнула ипотека с господдержкой. Сегодня квартиру в проектах «Группы ЛСР» можно приобрести в ипотеку от 5,85% — это рекордно низкая ставка. С ее помощью впервые в истории ипотечный платеж за новостройку стал дешевле арендного. Так, снять однокомнатную квартиру в ЖК «Хрустальные ключи» можно от 13 000 рублей. При этом ежемесячный ипотечный платеж по ипотеке будет на 3 600 рублей меньше и составит 9 381 рублей.

Приобретая квартиру-студию в малоэтажном комплексе «Мичуринский», покупатель может сэкономить 26% (8 136 рублей ипотеки в месяц — против 11 000 рублей аренды). А вот при покупке однокомнатной разница уже меньше — 10 715 рублей банку вместо 12 000 рублей хозяевам чужой недвижимости. Но все равно свое жилье выходит дешевле.

Правда, воспользоваться этими выгодными условиями можно и не успеть. Дело в том, что средства, выделенные на субсидии, лимитированы. На них заложили огромную сумму в 740 миллиардов рублей. Но как оказалось — всего 740 миллиардов. На сегодняшний день все ведет к тому, что лимит льготной ипотеки будет израсходован куда раньше, чем 1 ноября, ведь некоторые банки уже свернули прием заявок по данной программе.

Надо отметить, что рассчитывать на снижение стоимости недвижимости в ближайшее время не стоит. Они оставались примерно на уровне и в кризис 2008 года, и в кризис 2014, и во времена высокой волатильности рубля. Что касается спроса, то он сохранится еще долгие годы — для этого есть все фундаментальные предпосылки: и низкая обеспеченность жильем на душу населения, и устаревший жилой фонд. А сейчас еще этот спрос поддержан и льготной ипотекой.

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