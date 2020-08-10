Ломаем стереотипы. Возможно ли купить кухню, не выходя из дома?

Компания LORENA кухни работает на рынке более 30 лет, и нынешний кризис для нее не первый из успешно пережитых. Однако в этот раз к общему негативному экономическому фону добавилась пандемия, которая буквально насильно загнала небольших и крупных ритейлеров в онлайн. На коне оказались компании, которые и до пандемии успешно развивали онлайн-торговлю. В интернете можно найти элементы декора квартиры, одежду, обувь и пр., но возможно ли выбрать красивый кухонный гарнитур? Опыт LORENA кухни доказывает, что возможно все.

Наталья Новохатько, региональный управляющий компании LORENA кухни по Свердловской области:

— Период самоизоляции изменил формат взаимодействия продавцов и покупателей. Практически все перешли на онлайн покупки. Это коснулось и кухонной мебели. Клиенты LORENA кухни убедились, что заказать кухню, не выходя из дома — реально. Дизайнеры могут удаленно составить дизайн проект и ответить на интересующие вопросы. Оплатить кухню возможно через эквайринг или путем выставления счета.

Любители всего виртуального могут сами создать кухню мечты всего за 15 минут при помощи конструктора на сайте lorena-kuhni.ru, который позволяет учесть все свои желания, привычки, особенности помещения и стиль интерьера.

Надо отметить, что запрос на удаленное взаимодействие с продавцом стал карантинным трендом. На этом фоне появилось больше доверия бесконтактным способом оплаты. Люди стали более осознанно подходить к вопросу планирования покупки кухонного гарнитура. Сейчас, чтобы прийти в салон, необходимо заранее выбрать время и записаться на встречу. Это делается, чтобы избежать большого скопления людей в салоне, и дизайнер смог полноценно проработать проект. Клиенты также готовы ограничивать количество очных посещений салона. Они берут паузу, чтобы прицениться, подумать, посмотреть, а все вопросы, связанные с выбором материалов, решают за одну встречу.

Во время карантина клиенты особенно оценили наш «сервис под ключ» — это возможность приобрести мебель и технику для кухни в одном месте и не думать о дополнительных затратах. Например, дизайнеры LORENA рекомендуют вместе с кухонным гарнитуром приобрести бытовую технику, и обеденную группу (стол и стулья). Клиенту не нужно тратить время на поиски этих позиций в других магазинах и дополнительные средства на доставку. Кстати, доставка и установка техники и обеденной группы, приобретенной в салоне Lorena (как и самого кухонного гарнитура), абсолютно бесплатны.

Кроме того, в компании LORENA возможно заказать не только кухонный гарнитур, но и пристенную мебель. Это особенно удобно, когда кухня объединена с гостиной. Клиенты получают всю мебель в одном интерьерном решении. Это также экономит время на поиски подходящей по цвету мебели в других магазинах. Мы также готовы предоставить скидку на покупку кухонного гарнитура. Ее размер определяется индивидуально. Максимальную скидку Lorena кухни могут получить читатели DK.RU по промокоду «Деловой квартал» .

Резюмируя: ситуация в мире показала, что на рынке могут остаться только сильные игроки. Компания LORENA кухни благодаря своему огромному опыту и собственному производству смогла преодолеть множество кризисов, в том числе и этот. Основной вызов, с которым столкнулась компания — перестроить мышление людей и доказать, что заказать кухню онлайн реально. Без лишней скромности — нам удалось сломать стереотипы.

Адреса салонов LORENA кухни в Екатеринбурге:

ул. Гагарина, 18

ВИЗ-бульвар, 13, МЦ «ЭМА», 1 эт.

ВИЗ-бульвар, 13, МЦ «ЭМА», 2 эт.

ул. Крестинского, 63а МЦ «Мартин», 1 эт.

пр. Космонавтов, 54, ТЦ "Космос", 2 эт.

ул. 40-летия Комсомола, 38/н, МЦ «Гулливер», 1 эт. Корпус Б

ул. 40-летия Комсомола, 38/л, МЦ «Гулливер», 1 эт. Корпус А

ул. Радищева, 55, ТК «На Московской горке», 1 эт.

ул. Вильгельма де Геннина, 31

ул. Краснолесья, 133 ТРЦ Академический, 3 эт

ул. 8 Марта, 167

ул. Малышва, 5 ТРЦ Алатырь, 3 эт

Единая справочная (343) 290-84-44

www.lorena-kuhni.ru