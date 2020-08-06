Российский рынок почти восстановился: индекс Мосбиржи вырос в 1,5 раза с минимума года

Индекс Московской биржи на открытии 6 августа превысил 3000 пунктов впервые с конца февраля 2020 г. Таким образом, рынок практически отыграл потери последних пяти месяцев: минимальное значение индекса в этом году составляло 2073 пункта, тогда как в начале года он доходил до 3226 пунктов.

Увеличению индекса способствовал прежде всего рост цен на нефть: баррель Brent стоит дороже $45, это близко к максимумам с начала марта. Росту российского рынка способствовала и девальвация рубля, считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

Позитиву на рынках способствовали и ожидания успешного завершения переговоров по новым программам стимулирования экономики в США, по итогам которого могут принять новый пакет мер поддержки на сумму $1 трлн. Кроме того, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг свидетельствуют о восстановлении деловой активности в Европе и США после карантинных ограничений, пишет РБК.