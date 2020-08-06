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Павел Петриченко: «Сейчас квартиру могут купить те, кто долго не мог себе этого позволить»

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Павел Петриченко: «Сейчас квартиру могут купить те, кто долго не мог себе этого позволить»
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

«Более высокую значимость в запросах покупателей теперь приобретают возможность организации личного пространства для каждого члена семьи, а при необходимости — и рабочего места».

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Павел Петриченко, заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»:

— Кардинального изменения взглядов потребителей на жилье, на наш взгляд, не произошло. Как и 2-3-4-5 месяцев назад, покупатели ищут качественное комфортное жилье, вблизи которого есть и магазины, и школы, и детские сады, и возможности для семейного отдыха и занятий спортом. Очень многие при выборе места проживания учитывают безопасность, стабильное социальное окружение, экологическое благополучие и транспортную доступность территории. Это базовые условия.

Период эпидограничений, в течение которого многие длительное время вынужденно находились дома, в том числе работая в удаленном режиме, внес некоторые уточнения. Более высокую значимость в запросах покупателей теперь приобретают возможность организации личного пространства для каждого члена семьи, а при необходимости — и рабочего места.

Павел Петриченко: «Сейчас квартиру могут купить те, кто долго не мог себе этого позволить» 1

Но с другой стороны, в этих запросах тоже нет ничего кардинально нового: личное пространство априори необходимо каждому человеку (другое дело, что планировки в жилье старой формации в большинстве случаев не могут его удовлетворить), а рынок труда постепенно развивается в сторону дистанционных форматов.

При проектировании новых кварталов Академического района эти требования уже учтены. В нашем ассортименте представлены варианты от студий до просторных двухуровневых квартир. Вне зависимости от площади квартир все комнаты правильной геометрии, что позволяет организовать комфортное пространство для каждого члена семьи. И квартиры с кухнями-гостиными, и классические планировки позволяют зонировать пространство и организовывать как места для отдыха и общения, так и для работы.

Павел Петриченко: «Сейчас квартиру могут купить те, кто долго не мог себе этого позволить» 2

Еще больше возможностей для экспериментов с пространством у тех, кто выбирает двухуровневые квартиры — вариантов их планировок в Академическом более тридцати, и они вызывают большой интерес. Кроме этого, в новом европейском квартале Eleven покупатели смогут найти квартиры с террасами, актуальность которых в последнее время стала расти.

Рынок подвижен и реагирует на динамику эпидситуации неоднородно. Средней температуры по больнице тут быть не может. Очень многое зависит от продукта, который создан застройщиком, и его актуальности в текущей ситуации. При этом надо понимать, что создание продукта — процесс длительный, и в момент его не поменять, поэтому все плюсы и минусы продукта ярко проявятся в ближайшее время.

Спрос есть, в том числе отложенный и дополнительно простимулированный льготной ипотекой. Вопрос в том, насколько продукт, предлагаемый застройщиком, позволит удовлетворить текущие потребности покупателей.   

Ипотека с господдержкой

Ипотека с господдержкой по ставке 6,5% (реально банки предлагают ставки от 5,85%) оказала заметное стимулирующее влияние на рынок недвижимости. В дальнейшем в рамках этой программы увеличена сумма кредита (с 3 до 6 млн руб.), на днях снижен первоначальный взнос. В итоге — более 90% квартир в Академическом, которые приобретаются с привлечением кредитных средств, это ипотека с господдержкой или семейная ипотека (ставка по ней в настоящее время также максимально привлекательная — от 4,5%). Текущие ставки — минимальные за всю историю ипотечного кредитования и позволяют приобрести квартиру тем, кто до этого не мог себе позволить более дорогую ипотеку.

Павел Петриченко: «Сейчас квартиру могут купить те, кто долго не мог себе этого позволить» 3

Возможные формы поддержки, которые актуальны для застройщиков, это субсидирование ставок по кредитам, освобождение от налогов на прибыль и на землю, поэтапное раскрытие эскроу-счетов.

Отношения с покупателями

Наша компания выстраивает комплекс сервисов, которые делают покупку квартиры удобнее. Среди них — ипотечный центр и возможность решить все вопросы, связанные с выбором и оформлением ипотечной программы, trade-in и максимально выгодная работа с вторичной недвижимостью клиентов.  

Павел Петриченко: «Сейчас квартиру могут купить те, кто долго не мог себе этого позволить» 4

 

Что касается схемы работы, то в период действия эпидограничений оперативно были подключены дистанционные сервисы и появилась возможность заключить сделку без визита в офис. Это позволило сохранить темпы и объемы продаж. Тем более, что наша продуктовая линейка — максимально широкая и учитывает потребности и финансовые возможности покупателей с разным уровнем дохода. Академический предлагает актуальный продукт: приобрести можно как студию, так и просторную многокомнатную квартиру, в том числе с оборудованными кухнями. И в любом случае это будет жилье в районе с развитой инфраструктурой — со школами, детсадами и другими необходимыми объектами.   

Автор: Андрей Каяк
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