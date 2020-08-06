Павел Петриченко: «Сейчас квартиру могут купить те, кто долго не мог себе этого позволить»

Павел Петриченко, заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»:

— Кардинального изменения взглядов потребителей на жилье, на наш взгляд, не произошло. Как и 2-3-4-5 месяцев назад, покупатели ищут качественное комфортное жилье, вблизи которого есть и магазины, и школы, и детские сады, и возможности для семейного отдыха и занятий спортом. Очень многие при выборе места проживания учитывают безопасность, стабильное социальное окружение, экологическое благополучие и транспортную доступность территории. Это базовые условия.

Период эпидограничений, в течение которого многие длительное время вынужденно находились дома, в том числе работая в удаленном режиме, внес некоторые уточнения. Более высокую значимость в запросах покупателей теперь приобретают возможность организации личного пространства для каждого члена семьи, а при необходимости — и рабочего места.

Но с другой стороны, в этих запросах тоже нет ничего кардинально нового: личное пространство априори необходимо каждому человеку (другое дело, что планировки в жилье старой формации в большинстве случаев не могут его удовлетворить), а рынок труда постепенно развивается в сторону дистанционных форматов.

При проектировании новых кварталов Академического района эти требования уже учтены. В нашем ассортименте представлены варианты от студий до просторных двухуровневых квартир. Вне зависимости от площади квартир все комнаты правильной геометрии, что позволяет организовать комфортное пространство для каждого члена семьи. И квартиры с кухнями-гостиными, и классические планировки позволяют зонировать пространство и организовывать как места для отдыха и общения, так и для работы.

Еще больше возможностей для экспериментов с пространством у тех, кто выбирает двухуровневые квартиры — вариантов их планировок в Академическом более тридцати, и они вызывают большой интерес. Кроме этого, в новом европейском квартале Eleven покупатели смогут найти квартиры с террасами, актуальность которых в последнее время стала расти.

Рынок подвижен и реагирует на динамику эпидситуации неоднородно. Средней температуры по больнице тут быть не может. Очень многое зависит от продукта, который создан застройщиком, и его актуальности в текущей ситуации. При этом надо понимать, что создание продукта — процесс длительный, и в момент его не поменять, поэтому все плюсы и минусы продукта ярко проявятся в ближайшее время.

Спрос есть, в том числе отложенный и дополнительно простимулированный льготной ипотекой. Вопрос в том, насколько продукт, предлагаемый застройщиком, позволит удовлетворить текущие потребности покупателей.

Ипотека с господдержкой

Ипотека с господдержкой по ставке 6,5% (реально банки предлагают ставки от 5,85%) оказала заметное стимулирующее влияние на рынок недвижимости. В дальнейшем в рамках этой программы увеличена сумма кредита (с 3 до 6 млн руб.), на днях снижен первоначальный взнос. В итоге — более 90% квартир в Академическом, которые приобретаются с привлечением кредитных средств, это ипотека с господдержкой или семейная ипотека (ставка по ней в настоящее время также максимально привлекательная — от 4,5%). Текущие ставки — минимальные за всю историю ипотечного кредитования и позволяют приобрести квартиру тем, кто до этого не мог себе позволить более дорогую ипотеку.

Возможные формы поддержки, которые актуальны для застройщиков, это субсидирование ставок по кредитам, освобождение от налогов на прибыль и на землю, поэтапное раскрытие эскроу-счетов.

Отношения с покупателями

Наша компания выстраивает комплекс сервисов, которые делают покупку квартиры удобнее. Среди них — ипотечный центр и возможность решить все вопросы, связанные с выбором и оформлением ипотечной программы, trade-in и максимально выгодная работа с вторичной недвижимостью клиентов.

Что касается схемы работы, то в период действия эпидограничений оперативно были подключены дистанционные сервисы и появилась возможность заключить сделку без визита в офис. Это позволило сохранить темпы и объемы продаж. Тем более, что наша продуктовая линейка — максимально широкая и учитывает потребности и финансовые возможности покупателей с разным уровнем дохода. Академический предлагает актуальный продукт: приобрести можно как студию, так и просторную многокомнатную квартиру, в том числе с оборудованными кухнями. И в любом случае это будет жилье в районе с развитой инфраструктурой — со школами, детсадами и другими необходимыми объектами.