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«Шок прошел». Автор известных ресторанных бистро запускает первый самостоятельный проект

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Евгений Урюпин
Евгений Урюпин. Иллюстрация: Личный архив

«Погоня за сиюминутной прибылью может обернуться большими потерями». В центре Екатеринбурга планируется открытие нового азиатского ресторана, который хотели запустить накануне внезапных ограничений.

#ОБЩЕПИТ#ОТКРЫТИЕ#НОВОСТИ

Ресторатор Евгений Урюпин, известный в Екатеринбурге проектами мясной дом Dirk, пиццерия Ptizza Счастья, азиатского бистро Dong Po, бистро китайской кухни Jang Su (из этого проекта он уже вышел), кафе азиатской кухни в Тюмени SEE YU, открывает новое заведение в Екатеринбурге.

Как рассказал Евгений Урюпин DK.RU, это будет азиатский ресторан, он откроется в здании на ул. Ленина, 41 на месте бывшего Street Market. Сейчас идет стройка, запуск запланирован на вторую половину сентября — «если ресторанам разрешат работать». В противном случае — доставка и самовывоз.

Я планировал открывать ресторан еще в ноябре. В ноябре-декабре проходили проектировочные работы, и к марту проектирование было закончено. Ситуация с ограничениями притормозила нас на пять месяцев. Мы бы открыли ресторан в марте-апреле, но заморозили всю эту историю: в начале апреля не понимали, что происходит. На тот момент все рестораторы пребывали в шоке. Мы решили, что погоня за сиюминутной прибылью может обернуться еще большими потерями, поэтому мы договорились с арендодателями — нам пошли на встречу по поводу аренды за это время. Сейчас шок более-менее прошел, мы адаптировались к реалиям и решили продолжить, — сказал Евгений Урюпин.

входная группа нового заведения

Оформление будет отсылать к японским бистро/Фото предоставлено Евгением Урюпиным

Рядом с рестораном уже работает несколько заведений с азиатской кухней: китайский Jung Su и «Вьетмон» Ань Нгуена.

Я решил, что будет круто открыть азиатский ресторан между двумя азиатскими ресторанами. Я их как конкурентов не воспринимаю. Они — возможно. Но я по этому поводу не переживаю, потому что знаю, что делаю. Это будет стильная, понятная и вкусная история. С азиатскими продуктами сейчас все в порядке. Через Москву, Санкт-Петербург все можно привезти — суперэксклюзива, конечно, нет, но мы пока и не готовим те позиции в меню, где могут быть проблемы с продуктами, — отметил ресторатор.

Это первый собственный проект Евгения Урюпина, после запуска он планирует развивать его франшизу.

Ранее DK.RU писал, что совладелец Alibi, «Огонька» и «Юности» Евгений Кексин и Евгений Урюпин объединились, чтобы помогать желающим зайти в ресторанный бизнес по всей стране. Евгений Кексин взял на себя вопросы маркетинга и сервиса, Урюпин — построение кухни и выстраивание всей системы управления. С 2011 г. работает консалтинговая компания «Рестако», которую основал Евгений Урюпин в 2011 г. Она занимается открытием ресторанов под ключ и является поставщиком оборудования для общепита.

Автор: Анна Хлебникова
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