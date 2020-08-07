Чемпионка мира по шахматам стала абитуриенткой УрГЭУ
Награждение Леи Гарифуллиной состоялось на площадке Уральского государственного экономического университета. Спортсменке вручили почетную грамоту губернатора Свердловской области.
Лея Гарифуллина стала первым гроссмейстером Свердловской области с 2007 года. Она много раз побеждала на первенствах России и выигрывала чемпионаты мира среди девушек по блицу и в игре с классическим контролем.
Чествовали юную спортсменку в УрГЭУ. Помимо почетной грамоты губернатора области, ей официально присвоили спортивное звание мастера спорта России по шахматам. Благодарственным письмом от имени Евгения Куйвашева был также отмечен и тренер Леи — Андрей Шариязданов, руководитель гроссмейстерского центра, международный гроссмейстер, мастер спорта России.
В настоящее время Лея является абитуриенткой колледжа Уральского государственного экономического университета. Кроме нее в вузе учатся и другие талантливые шахматисты: 14-кратный чемпион УрФО и двухкратный чемпион первенства России по русским шашкам Матвей Недбайло и международный гроссмейстер Дамир Рысаев.
На церемонии награждения присутствовал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. В своей речи он отметил, что УрГЭУ стал оплотом развития спорта высших достижений.
По поручению Олимпийской школы резерва по шахматам Лея Гарифуллина будет поставлена на довольствие в Центр спортивной подготовки Екатеринбурга для обеспечения финансирования и получения высшего образования, — добавил он.
Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин подчеркнул, что талантливые ребята особенно нуждаются в поддержке и грамотном сопровождении на нелегком пути успеха и славы, а также выразил благодарность президенту Федерации шахмат Свердловской области Андрею Симановскому за годы плодотворного сотрудничества:
Наш вуз дает все возможности для развития, но когда человек в столь юном возрасте уже достиг таких больших результатов в спорте, важно, чтобы на этом пути его поддержали. Когда есть мастер, тренер, мощная шахматная федерация, значит, есть система, есть школа. В жизни Леи Гарифуллиной есть столько совпадений, причем, совпадений к таланту. Давайте объединим усилия и будем идти вместе по дороге к большому успеху при поддержке сильных специалистов. Хочу сказать слова благодарности Андрею Симановскому за ту системную поддержку, которую он оказывает талантливым шахматистам, а также университету. Лее желаю успехов на пути славы, это самый тяжелый путь, дай Бог, чтобы вам хватило сил по нему идти, — сказал г-н Силин.
Сама Лея Гарифуллина вместе со словами признательности за поддержку обещала привезти на Урал новые победы.
Я буду стараться и дальше добиваться больших успехов. Нам приятно, что мы с мамой вкладывали много сил и энергии в этот вид спорта, что принесло большие плоды, — сказала спортсменка.