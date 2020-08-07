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Чемпионка мира по шахматам стала абитуриенткой УрГЭУ

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Чемпионка мира по шахматам стала абитуриенткой УрГЭУ
Иллюстрация: Пресс-служба УрГЭУ

Награждение Леи Гарифуллиной состоялось на площадке Уральского государственного экономического университета. Спортсменке вручили почетную грамоту губернатора Свердловской области.

#НОВОСТИ

Лея Гарифуллина стала первым гроссмейстером Свердловской области с 2007 года. Она много раз побеждала на первенствах России и выигрывала чемпионаты мира среди девушек по блицу и в игре с классическим контролем.

Чествовали юную спортсменку в УрГЭУ. Помимо почетной грамоты губернатора области, ей официально присвоили спортивное звание мастера спорта России по шахматам. Благодарственным письмом от имени Евгения Куйвашева был также отмечен и тренер Леи — Андрей Шариязданов, руководитель гроссмейстерского центра, международный гроссмейстер, мастер спорта России.

В настоящее время Лея является абитуриенткой колледжа Уральского государственного экономического университета. Кроме нее в вузе учатся и другие талантливые шахматисты: 14-кратный чемпион УрФО и двухкратный чемпион первенства России по русским шашкам Матвей Недбайло и международный гроссмейстер Дамир Рысаев.

На церемонии награждения присутствовал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. В своей речи он отметил, что УрГЭУ стал оплотом развития спорта высших достижений.

По поручению Олимпийской школы резерва по шахматам Лея Гарифуллина будет поставлена на довольствие в Центр спортивной подготовки Екатеринбурга для обеспечения финансирования и получения высшего образования, — добавил он.

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин подчеркнул, что талантливые ребята особенно нуждаются в поддержке и грамотном сопровождении на нелегком пути успеха и славы, а также выразил благодарность президенту Федерации шахмат Свердловской области Андрею Симановскому за годы плодотворного сотрудничества:

Наш вуз дает все возможности для развития, но когда человек в столь юном возрасте уже достиг таких больших результатов в спорте, важно, чтобы на этом пути его поддержали. Когда есть мастер, тренер, мощная шахматная федерация, значит, есть система, есть школа. В жизни Леи Гарифуллиной есть столько совпадений, причем, совпадений к таланту. Давайте объединим усилия и будем идти вместе по дороге к большому успеху при поддержке сильных специалистов. Хочу сказать слова благодарности Андрею Симановскому за ту системную поддержку, которую он оказывает талантливым шахматистам, а также университету. Лее желаю успехов на пути славы, это самый тяжелый путь, дай Бог, чтобы вам хватило сил по нему идти, — сказал г-н Силин.

Сама Лея Гарифуллина вместе со словами признательности за поддержку обещала привезти на Урал новые победы.

Я буду стараться и дальше добиваться больших успехов. Нам приятно, что мы с мамой вкладывали много сил и энергии в этот вид спорта, что принесло большие плоды, — сказала спортсменка.

Автор: Андрей Каяк
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