Когда захотелось в боссы. Вы точно знаете, что делать на новой должности? Семь шагов
Человек давно мечтал о кресле руководителя. И вот оно его. Что дальше? Если в первые дни и недели не сделать важные шаги, все может пойти под откос. Рассказываем, о чем точно нельзя забыть.
Новая работа — всегда стресс. Даже если это долгожданная должность, вокруг слишком много нового, и это пугает. Выходить на новое место в должности руководителя — волнительно вдвойне. Нужно не только справиться с задачами, но и найти общий язык с коллективом.
Сергей Шульга, Ex-HRD ВКонтакте и бизнес-консультант в статье для блога Нетологии описал шаги, которые помогут организовать рабочие процессы, взаимодействие с новой командой и понять обстановку, в которой предстоит работать. DK.RU выбрал из материала главное.
Шаг 1. Обозначьте и согласуйте цели с начальством
До первого рабочего дня
Запросите у вашего руководителя:
- что он хочет получить от вас и вашего отдела;
- в какие сроки;
- какими критериями будет измеряться результат.
Зафиксируйте все договоренности в письме или чате. Это нужно для прозрачности отношений. Это важно сделать еще до начала работы, так как потом вас затянут другие процессы и текучка. Хорошо бы узнать, почему ваш предшественник не справился.
Шаг 2. Познакомьтесь с командой
Узнайте, кто и за что отвечает
Это один из важнейших шагов. Во-первых, вы будете проводить большую часть дня с этими людьми. Во-вторых, от работы и настроения команды будет зависеть результат вашей работы.
На встрече с командой нужно:
Рассказать о себе: как пришли к этой должности и какие у вас планы в новой компании.
По возможности провести личные встречи с каждым членом команды: если она большая, можно ограничиться руководителями и лидерами подразделений.
Узнать у каждого сотрудника:
- какие задачи решает;
- что нравится и не нравится в его задачах;
- что нравилось и не нравилось в работе предыдущего руководителя;
- какие проблемы видит в команде;
- какие сложности видит в компании в целом;
- чем интересно было бы заниматься в дальнейшем;
- немного о себе: чем увлекается, чем интересуется вне работы.
Такие беседы помогут лучше понять каждого члена команды, их сильные и слабые стороны.
Шаг 3. Познакомьтесь с руководителями других отделов
Поймите внутреннее устройство компании
Информацию о главных лицах компании обычно хранят на корпоративных порталах и во внутренних базах. Но их изучение не даст такой глубокой картины, как личные встречи. Благодаря встречам с руководителями вы сможете проанализировать отношения между отделами, найти неформальные связи и понять общие цели.
Шаг 4. Сформируйте стратегию
Напишите поэтапный план для реализации рабочих целей
Предполагается, что к этому моменту вы уже собрали следующую информацию:
- какие задачи стоят перед вами и вашей командой;
- кто у вас в команде, зоны роста;
- как устроены процессы в компании, проблемные места;
- как взаимодействуют руководители отделов.
Теперь из собранной информации нужно сформировать стратегию: выделить второстепенные и глобальные задачи, разделить их на цели и определить сроки реализации.
Шаг 5. Распределите задачи внутри команды
Создайте новую структуру отдела
На основе стратегии нужно понять:
- какие задачи нужно распределить между сотрудниками;
- кого из команды перевести на другую роль при необходимости и наличии компетенций;
- каких специалистов нужно ещё найти.
Шаг 6. Организуйте регулярные встречи
Следите за рабочим настроением сотрудников
Если их не было — введите этот «стандарт». Два эффективных формата: еженедельный командный статус и встречи один на один. Далее смотрите, что более предпочтительно для ваших коллег и меняйте формат.
Еженедельный статус. Раз в неделю проводите 30-минутную встречу с руководителями подразделений, где каждый делится статусом по текущим задачам: что из задач в работе, что уже сделано, что мешает реализации.
Личные встречи. Раз в две недели общайтесь с сотрудниками один на один, и обсуждайте все, что накипело: какие задачи нравятся или нет, в каком направлении сотрудник хочет развиваться.
Шаг 7. Выберите систему управления задачами
Чтобы создать прозрачность работы
Держать в голове или в почте все свои задачи и задачи команды — сложно и не показывает действительный статус. Систем управления задачами множество: YouGile, Asana, Pyrus, Wrike, Trello и многие другие.