Когда захотелось в боссы. Вы точно знаете, что делать на новой должности? Семь шагов

Новая работа — всегда стресс. Даже если это долгожданная должность, вокруг слишком много нового, и это пугает. Выходить на новое место в должности руководителя — волнительно вдвойне. Нужно не только справиться с задачами, но и найти общий язык с коллективом.

Сергей Шульга, Ex-HRD ВКонтакте и бизнес-консультант в статье для блога Нетологии описал шаги, которые помогут организовать рабочие процессы, взаимодействие с новой командой и понять обстановку, в которой предстоит работать. DK.RU выбрал из материала главное.

Шаг 1. Обозначьте и согласуйте цели с начальством

До первого рабочего дня

Запросите у вашего руководителя:

что он хочет получить от вас и вашего отдела;

в какие сроки;

какими критериями будет измеряться результат.

Зафиксируйте все договоренности в письме или чате. Это нужно для прозрачности отношений. Это важно сделать еще до начала работы, так как потом вас затянут другие процессы и текучка. Хорошо бы узнать, почему ваш предшественник не справился.

Шаг 2. Познакомьтесь с командой

Узнайте, кто и за что отвечает

Это один из важнейших шагов. Во-первых, вы будете проводить большую часть дня с этими людьми. Во-вторых, от работы и настроения команды будет зависеть результат вашей работы.

На встрече с командой нужно:

Рассказать о себе: как пришли к этой должности и какие у вас планы в новой компании.

По возможности провести личные встречи с каждым членом команды: если она большая, можно ограничиться руководителями и лидерами подразделений.

Узнать у каждого сотрудника:

какие задачи решает;

что нравится и не нравится в его задачах;

что нравилось и не нравилось в работе предыдущего руководителя;

какие проблемы видит в команде;

какие сложности видит в компании в целом;

чем интересно было бы заниматься в дальнейшем;

немного о себе: чем увлекается, чем интересуется вне работы.

Такие беседы помогут лучше понять каждого члена команды, их сильные и слабые стороны.

Шаг 3. Познакомьтесь с руководителями других отделов

Поймите внутреннее устройство компании

Информацию о главных лицах компании обычно хранят на корпоративных порталах и во внутренних базах. Но их изучение не даст такой глубокой картины, как личные встречи. Благодаря встречам с руководителями вы сможете проанализировать отношения между отделами, найти неформальные связи и понять общие цели.

Шаг 4. Сформируйте стратегию

Напишите поэтапный план для реализации рабочих целей

Предполагается, что к этому моменту вы уже собрали следующую информацию:

какие задачи стоят перед вами и вашей командой;

кто у вас в команде, зоны роста;

как устроены процессы в компании, проблемные места;

как взаимодействуют руководители отделов.

Теперь из собранной информации нужно сформировать стратегию: выделить второстепенные и глобальные задачи, разделить их на цели и определить сроки реализации.

Шаг 5. Распределите задачи внутри команды

Создайте новую структуру отдела

На основе стратегии нужно понять:

какие задачи нужно распределить между сотрудниками;

кого из команды перевести на другую роль при необходимости и наличии компетенций;

каких специалистов нужно ещё найти.

Шаг 6. Организуйте регулярные встречи

Следите за рабочим настроением сотрудников

Если их не было — введите этот «стандарт». Два эффективных формата: еженедельный командный статус и встречи один на один. Далее смотрите, что более предпочтительно для ваших коллег и меняйте формат.

Еженедельный статус. Раз в неделю проводите 30-минутную встречу с руководителями подразделений, где каждый делится статусом по текущим задачам: что из задач в работе, что уже сделано, что мешает реализации.

Личные встречи. Раз в две недели общайтесь с сотрудниками один на один, и обсуждайте все, что накипело: какие задачи нравятся или нет, в каком направлении сотрудник хочет развиваться.

Шаг 7. Выберите систему управления задачами

Чтобы создать прозрачность работы

Держать в голове или в почте все свои задачи и задачи команды — сложно и не показывает действительный статус. Систем управления задачами множество: YouGile, Asana, Pyrus, Wrike, Trello и многие другие.