ПСБ продолжает программу льготного кредитования по ставке 2%

Средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса по ставке 2%.

ПСБ, один из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, активно участвует во всех мерах государственной поддержки предпринимателей. В текущих непростых условиях именно малый бизнес оказался особенно уязвим, и мы рады, что можем оказать ему помощь на деле. В рамках госпрограммы ПСБ уже выдал почти 17 000 кредитов на общую сумму свыше 37 миллиардов рублей, что свидетельствует о серьезном интересе к программе со стороны предпринимателей, — отметил Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ.

При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита.

Оформить заявку на льготный кредит в ПСБ можно полностью онлайн, по трём документам, оставив заявку на кредитной платформе ПСБ «Без бумаг».