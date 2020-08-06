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Что привело к взрыву в порту Бейрута и почему Ливан может стать государством-банкротом

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Что привело к взрыву в порту Бейрута и почему Ливан может стать государством-банкротом
Иллюстрация: Twitter Роскосмоса

«Бейрут выглядит сейчас пострадавшим сильнее многих сирийских городов, 10 лет подвергавшихся артиллерийским обстрелам и авиабомбардировкам. Взрыв только усугубит политический и экономический кризис».

#НОВОСТИ

Спустя более чем сутки после мощного взрыва в порту Бейрута число погибших выросло до 130 человек, около 4 тыс. ранены, при этом десятки человек все еще считаются пропавшими без вести. Общая сумма ущерба от катастрофы может составить $15 млрд, считает губернатор Бейрута Марван Аббуд: взрыв разрушил половину города, 300 тыс. человек не смогут вернуться в свои дома в ближайшие месяцы, полностью уничтожен порт и элеватор, в котором хранилось 85% запаса зерна Ливана. 

Рассматривается одна версия взрыва — по неизвестной пока причине сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры, которые хранились в порту. Это груз с задержанного ливанскими властями в 2013 г. судна Rhosus, его перевозили из Грузии в Мозамбик для компании по производству промышленных взрывчатых веществ, следует из документов, переданных «Медиазоне» капитаном Rhosus Борисом Прокошевым.

2750 мешков с аммиачной селитрой хранились на складе шесть лет. пока власти Ливана решали, что с ней делать. Само судно принадлежало кипрскому бизнесмену российского происхождения Игорю Гречушкину.

Катастрофа в Бейруте произошла на фоне перманентного политико-экономического кризиса в Ливане, который породил паралич большинства государственных институтов и их безответственность, считает Леонид Исаев, доцент департамента востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Все это усугубит последствия взрыва.

Сложные межрелигиозные и межобщинные противоречия породили ситуацию, когда нет конкретной структуры, обеспечивающей безопасность и повседневную работу порта. В частности, его охраной занимались попеременно проиранские формирования «Хизбаллы», отряды движения «Мустакбаль», представляющего преимущественно мусульман-суннитов и ливанская армия. А у нескольких нянек часто дитя оказывается без глаза. Взрыв в порту привел к тяжелым разрушениям: Бейрут выглядит сейчас пострадавшим сильнее многих сирийских городов, 10 лет подвергавшихся артиллерийским обстрелам и авиабомбардировкам. Он, разумеется, только усугубит политический и экономический кризис, поскольку вряд ли поможет консенсусу между религиозными и национальными общинами и, напротив, вызовет новую волну критики правительства оппозицией. Проблема Ливана в том, что находиться в оппозиции сейчас удобнее, чем управлять страной, принимая непопулярные решения, — говорит эксперт.

Сами жители Ливана винят в трагедии правящую элиту страны. «Они убили наши мечты и наше будущее, — сказала 45-летняя Лина Дауд агентству Франс-пресс. — Ливан был земным раем, а они превратили его в ад».
Автор: Андрей Пермяков
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