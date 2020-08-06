«Такое поведение выгодно сотруднику, но и компания в плюсе». 9 признаков лучшего работника

Стать выдающимся сотрудником можно, если соблюдать некоторые правила. Своеобразную формулу вывели в консалтинговой фирме Zenger/Folkman после того, как собрали больше 50 тысяч оценок эффективности, проведенных для 4000 сотрудников. Консультанты изучили лидерское поведение, которое отличает просто хороших сотрудников от лучших (10% самых эффективных). Оказалось, что лучшие сотрудники были в среднем на 43% продуктивнее посредственных.

Джек Зенгер и Джозеф Фолкман, руководители Zenger/Folkman, рассказали Harvard Business Review, на что нужно обратить внимание.

9. Честная обратная связь

Люди обычно считают, что давать обратную связь — это задача начальников. Поэтому, как говорят Зенгер и Фолкман, сотрудники, дающие фидбек коллегам, выделяются на фоне других. Важно не отчитывать коллег, а поднимать новые вопросы, советовать что-то, исходя из вашего собственного опыта.

Нужно регулярно выдавать и позитивную, и негативную обратную связь, объясняя, почему вы так считаете. Если вы просите кого-то переделать его часть работы, обязательно спросите, можете ли вы помочь.

8. Устойчивость

По словам Пола Шумейкера, директора по исследованиям Mack Institute for Innovation Management, большинство людей принимают слишком близко к сердцу свои ошибки на работе. Поэтому они пробуют скрывать, что часто контрпродуктивно.

Исследование Zenger/Folkman показало, что лучшие сотрудники быстро распознают свои ошибки и учатся на них. На чужие ошибки при этом они почти не обращают внимание.

7. Мудрый подход

Оказалось, что лучшие сотрудники принимают решения, тщательно взвесив все варианты, и не полагаются на случай. Чтобы это сделать, важно понимать, какие стереотипы и предубеждения мешают правильным решениям. Часто мы переоцениваем важность доступной информации или воспринимаем только ту информацию, которая соответствует нашим собственным представлениям.

6. Подотчетность

Лучшие сотрудники выполняют обещания, данные коллегам. Неисполнение обещаний — не просто забывчивость, а нечестность, и из-за этого мы выглядим некомпетентными.

5. Инициатива

Лучшие работники не ждут указаний, они сами предлагают идеи и помощь. Важно не зацикливаться на своей должностной инструкции и помогать в больших проектах, которые реализуются в компании. Не запугивая себя мыслями, что ваши идеи все равно никто не будет слушать. Иногда просто необходимо задавать массу вопросов.

4. Готовность к переменам

Один из клиентов Zenger/Folkman говорит о «замороженной середине» — сотрудниках, которые сопротивляются организационным переменам. Лучше отделить себя от этой группы работников: охотно принимайте необходимую смену стратегии, даже если она создает для вас неудобства. Готовность к новизне — ключевой фактор лидерской эффективности. Если вы добиваетесь повышения, это, возможно, важнейшая черта, которую вам нужно демонстрировать.

3. Готовность выступать от имени группы

Звездные сотрудники используют возможностью представлять свою команду в других отделах или подразделениях. Это приносит им немало пользы, потому что так они налаживают новые контакты и многому учатся.

2. Совместная работа

Способности к командной работе — одно из ключевых отличий между посредственными и высокоэффективными работниками. Некоторые сотрудники считают, что их вклад будет больше заметен, если они будут работать в одиночку. Но высокоэффективные работники понимают, что организация добьется большего, если люди будут совмещать свои таланты и навыки.

1. Непростые цели

Лучшие работники ставят перед собой цели, которые превосходят ожидания других, и не просто добиваются их, но и поощряют коллег к тому же. Как объясняют Зенгер и Фолкман, высокая планка — важнейшая составляющая эффективного менеджмента. Менее успешные сотрудники и менеджеры выполняют ровно столько, сколько от них ждут — они боятся, что если сделают свою задачу быстрее или лучше, наградой им будет лишь дополнительная нагрузка.