«Адаптировали для РФ на 100%, схема монетизации стандартна». Что ждет сервис Spotify в РФ

15 июля в России запустился шведский стриминговый сервис Spotify, прихода которого ждали уже не первый год. Глава компании в России и СНГ Илья Алексеев рассказал Forbes, как собирается бороться с конкурентами за пользователей, кто составляет плейлисты для слушателей и почему запуск сервиса состоялся на день раньше. Главное — в материале DK.RU.

— Наша стратегическая цель — это быть представленными во всех странах мира, и, соответственно, мы хотели, приходя на российский рынок, убедиться в том, что у нас есть абсолютно все для успешного запуска. И сейчас именно такой момент. Мы стремились выпустить полностью адаптированный продукт для российской аудитории.

Мы должны были на 100% быть уверены в том, что все наши алгоритмы прекрасно понимают русский язык. Речь идет про поиск, про системы рекомендаций и т.д. Помимо этого, разумеется, мы запустились с максимальным каталогом как зарубежной, так и российской музыки. Мы на 100% легальный сервис. У нас есть договоры с российскими и западными правообладателями.

— Рынок стримингового сервиса в России стремительно развивается. Согласно последнему отчету IFPI, объем российского рынка составляет $171 млн. В России живет около 150 млн человек, примерно 100 млн из них пользуются интернетом. А значит, перед нами один из самых больших рынков, и мы очень рады, что наконец-то мы здесь.

Официально мы доступны с 15 июля. До запуска мы тестировали продукт: Spotify в первую очередь используют на смартфонах. Чтобы пользователи получили возможность скачать приложение, его, естественно, нужно загружать в магазины приложений App Store и Google Play. Как правило, этот процесс требует определенного времени. Российская аудитория нас очень сильно ждала, поэтому уже 14 июля многие наши пользователи начали замечать, что приложение появилось. Они обращали внимание на все обновления, в том числе заметили и это. Ну, и собственно говоря, получили возможности скачивать приложение.

— У нас есть в России несколько аудиторий, с которыми мы работаем. В первую очередь это слушатели, которым мы помогаем открывать новую музыку. Во вторую очередь это музыканты и их партнеры, которым мы помогаем работать с аудиторией на нашей платформе. Естественно, у нас есть третья аудитория — это бизнес-партнеры, с которыми мы создаем разные варианты партнерств. Включая в том числе и продажи рекламы на платформах. То есть у нас уже есть локальный партнер, рекламная сеть Httpool, которая помогает реализовывать возможности продвижения брендов в Spotify. Мы заключили несколько рекламных сделок на старте: с брендом Tic Tac компании Ferrero и онлайн-кинотеатром Ivi.

Spotify в России доступен не только в смартфонах, но также на других пользовательских устройствах — часах, телевизорах, автомобилях. Если вы геймер и используйте дома игровую консоль, например Xbox, то вы можете уже сейчас загрузить на нее Spotify и управлять приложением непосредственно из игровой консоли.

У нас есть партнерство с Facebook, включая Instagram, с Samsung, с компанией Google и Discord.

Капитализация Spotify на Нью-Йоркской бирже превышает $48 млрд. Основатель и гендиректор Spotify Даниэль Эк рассказал 29 июля во время конференц-колла, посвященного финансовым результатам за второй квартал 2020 года, что только в этом месяце сервис запустился в России и еще на 12 других европейских рынках.

Большую часть нашего дохода мы отдаем правообладателям. C момента запуска сервиса мы уже перечислили музыкальной индустрии свыше €15 млрд.

— Алгоритм подстраивается под то, что вы слушаете. Мы знаем, какую музыку вы слушаете, какие треки вы пропускаете, на каких артистов вы подписаны. И мы собираем от пользователей по всему миру до 5 млрд цифровых взаимодействий каждый день. Все это позволяет сделать музыкальные рекомендации максимально точными, они будут подстраиваться под ваш уникальный вкус.

— В России рынок с сильной конкуренцией. При этом в мире есть примеры подобных рынков. Такие рынки есть в Латинской Америке, в Индии и даже в Европе, где сильны местные игроки. Но наше основное отличие в том, что мы занимаемся исключительно музыкальным сервисом, в то время как наши конкуренты занимаются несколькими областями бизнеса.

Еще мы принесли в Россию весть спектр наших предложений Spotify Premium — у нас есть индивидуальная, студенческая или семейная подписка, они достаточно известны в России. Но есть и абсолютно уникальный оффер — Spotify для двоих, который позволяет двум людям, живущим вместе, получить два разных аккаунта. У них будут отдельные рекомендации, отдельные плейлисты, и всегда будет один общий плейлист, состоящих из музыкальных предпочтений обоих.

У нас стандартная схема монетизации приложения в России. Есть бесплатная версия, которую мы монетизируем за счет продаж рекламы и будем активно это направление в России развивать. И есть Spotify Premium, где пользователи платят за подписку и получают возможность слушать музыку без перерыва на рекламу, скачивать треки офлайн и т.д.

Если посмотреть на наши глобальные цифры, то у нас 299 млн пользователей, 54% из них слушают ежемесячно Spotify бесплатно, а 138 млн подписчиков или 46% пользуются платной версией. Понятно, что в зависимости от рынка, от уровня его развития эта пропорция может отличаться. Около 90% нашего заработка приносит премиальная модель монетизации.