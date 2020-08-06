Главу уральского города заподозрили в махинациях с землей

Главу Богдановича Павла Мартьянова задержали 5 августа после обыска в рабочем кабинете. Издание Ura.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что его подозревают в превышении должностных полномочий. Обыски связывают с выделением земли ИП Павлу Вахно. По данным агентства, речь может идти о землеотводе в деревне Паршино, отданного бизнесмену без конкурса. Участок был нарезан вплотную к домам местных жителей-пенсионеров, из-за чего они обращались с жалобой в прокуратуру. Но, по данным издания, тогда нарушений надзорное ведомство не нашло.

Позднее стало известно, что следователи отпустили Павла Мартьянова под подписку о невыезде. Другой собеседник агентства уточняет, что обыски прошли и у Павла Вахно.

Отметим, накануне уголовное дело возбудили против Михаила Сурина, бывшего главы администрации села Кашино, которое находится в Сысертском городском округе. Его обвиняют в мошенническом хищении права на земельный участок. Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере, с использованием служебного положения). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сысертский районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.