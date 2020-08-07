Владимир Крицкий: «Строителем решил стать случайно»

В 2020 году «Деловой квартал» и УрФУ им. Б.Н.Ельцина запустили спецпроект к 100-летию университета #УрФУ100. В течение года DK.RU публикует авторские колонки выпускников, а ныне — знаменитых и успешных людей.

Героями наших колонок уже были основатель компании «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) Андрей Антипинский, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, глава Уральского института химического машиностроения «СвердНИИхиммаш» Александр Черепанов, топ-менеджеры Контура.

В предверии Дня строителя, который будут отмечать 9 августа, публикуем воспоминания о студенческих годах одного из главных представителей строительной отрасли Екатеринбурга — Владимира Крицкого.

Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость–Урал»:

— В 1979 году я вернулся из армии, пошел работать на производство и параллельно решил пойти учиться. Я жил в Первоуральске, и наш общетехнический факультет УПИ готовил специалистов по четырем направлениям: это электропривод и автоматизация промышленных установок, механическое оборудование заводов черной металлургии (а я к механике не был расположен), обработка металлов давлением, на котором готовили прокатчиков для Новотрубного завода.

И была четвертая специальность — промышленное и гражданское строительство. Я слабо представлял, что это такое, считал, что это самая простая специальность из всех четырех. Так что учиться на строителя пошел случайно. Кроме того, к тому времени я работал монтажником промвентиляции, а это было смежное направление, я решил отдать документы именно на ПГС.

В тот год, когда я поступал, было колоссальное количество желающих учиться именно на стройфаке, а по другим специальностям был недобор. И вот декан Первоуральского общетехнического университета попросил меня и всех ребят, которые только вернулись из армии, первый курс проучиться по специальности электропривод. Мы согласились, но я взял слово с декана, что со второго курса он переведет меня на стройфак. Так и получилось. Меня сделали старостой группы. До нашего выпуска на протяжении семи лет никто на стройфаке не мог дойти до защиты диплома. А мне удалось довести до этого этапа группу из 15 человек.

Не скрою, учиться было сложно. К примеру, на третьем курсе, когда электрики могли себе позволить снизить учебную нагрузку и сосредоточиться на практике, у нас начинались самые сложные и теоретически важные предметы, такие как организация строительного производства, строительная механика, железобетонные конструкции.

Но я понимал, какие предметы мне жизненно необходимы. И делал упор на них. К примеру, спецпредметы на старших курсах помогли понять все процессы, которые происходят на стройплощадке, и с точки зрения теории, и с точки зрения практики.

Я до сих пор помню всех преподавателей. И тех, кто работал в Первоуральске, и тех, кто приезжал к нам из Екатеринбурга. Преподавательский коллектив в то время был очень сильный: это и маститые специалисты, которые давно работали на строительном факультете, и молодые, которые сегодня уже являются первоклассными преподавателями. В частности, одним из педагогов у меня был нынешний заместитель директора строительного института, бывший декан стройфака — Владимир Николаевич Алехин.

Я благодарен вузу за то, что он дал мне системное понимание профессии строителя, которая является одной из самых сложных. Ведь строитель, помимо того, что он является техническим специалистом, должен обладать массой смежных со своей профессией знаний. Без комплексного подхода проектирование, строительство и сдача объекта будет невозможна.

Спустя годы сотрудничество с университетом продолжается. Мы с удовольствием принимаем студентов на практику, следим за их успехами и радуемся, когда они строят карьеру в компании. Например, выпускниками УрФУ являются наш директор по развитию Иван Александрович Кудрявцев, начальник производственного отдела Николай Игоревич Завадский и масса других сотрудников, которые когда-то пришли к нам на практику.

В УрФУ учились все три моих сына. Старший окончил механический факультет, средний — факультет международных отношений, затем уехал в Москву, стал дипломатом. Младший сын пошел по моим стопам и получил диплом строительного факультета.

УрФУ дает качественное, фундаментальное образование. С советских времен УПИ является брендом среди строителей. А как может быть иначе: именно выпускник строительного факультета стал первым президентом России! И сегодня я очень горжусь тем, что являюсь почетным выпускником УПИ.