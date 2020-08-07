Ипотечники нацелились на объекты бизнес- и премиум класса

Ирина Вагина, директор филиала «Абсолют Страхование» в Екатеринбурге, рассказала DK.RU, как в течение 2020 года менялись тренды на рынке ипотечного страхования. По ее словам, основное влияние, как и в целом на экономику, оказали пандемия и связанные с ней ограничительные меры, а также падение курса рубля.

Первая половина года оказалась очень волатильной и непредсказуемой. В марте наблюдался ажиотажный спрос — люди приобретали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения. Затем последовали ограничительные меры: компании переходили на удаленный режим работы в целом отмечалось падение спроса на ипотеку. Отмечу, что ООО «Абсолют Страхование» оказалось полностью готовым к переходу на дистанционное обслуживание клиентов и в течение всего периода ограничительных мер компания продолжала функционировать и оказывать услуги в полном объеме.

По словам Ирины Вагиной, после того, как в апреле стартовала льготная ипотека под 6,5%, которую в РФ запустили для поддержки строительной отрасли в период пандемии, рынок ипотечного кредитования восстановил объемы выдачи. Дополнительным фактором, влияющим на увеличение количества договоров ипотечного страхования в июне и июле, стал отложенный спрос клиентов на приобретение имущества в ипотеку, который накопился в период ограничительных мер.

Наша компания даже увеличила сборы по сравнению с прошлым годом: за первые шесть месяцев 2020-го наш филиал собрали 256 289 тыс. руб., превысив показатели аналогичного периода 2019 года на 34%, — рассказала топ-менеджер.

За последние три месяца спрос на услуги, которые предоставляет компания, изменился. Это связано в первую очередь с изменившимися доходами покупателей.

Клиенты стали более чувствительны к цене: ипотечные заемщики оценивают расходы по сделке не только по стоимости жилья и годовой ставке по кредиту, но и по расходам на ипотечное страхование. При выборе страховой они уже не ограничиваются рекомендациями Банка, а самостоятельно проводят мониторинг рынка с целью найти максимально выгодное предложение, — отметила Ирина Вагина.

Чтобы поддержать таких клиентов, в «Абсолют Страховании» запустили несколько акций: например, компания предлагает скидку за переход из другой страховой компании при пролонгации ипотечного страхования.

Одновременно страховщики отмечают и другой тренд: увеличение в Екатеринбурге спроса на дорогое жилье:

В июне и июле активизировался спрос на ипотеку в сегменте бизнес и премиум класса – количество клиентов, приобретающих дорогие объекты в ипотеку в сравнении с первыми тремя месяцами 2020 года, стало существенно выше.

Противоположные тренды говорят о неопределенности на рынке недвижимости, уверена эксперт.

Но несмотря на это, своих планов на этот год мы не меняем, и смотрим на рынок со сдержанным оптимизмом, — резюмирует она.

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