Дайте людям сидеть в одиночестве. Почему мозговые штурмы на самом деле ничего не дают
Собрания, на которых сотрудники должны генерировать идеи, стали рутиной во многих компаниях. Но, как показало исследование, они только вредят творческому мышлению каждого из работников.
Кажется, что представители творческих профессий справляются с мозговыми штурмами лучше, чем любая другая категория профессионалов. Публика считает, что офисы, где работают такие люди, напоминают творческие мастерские, где все фонтанируют идеями, а вместе способны буквально за час придумать нечто гениальное. Но, по данным нового исследования, основанного на опросе 20 тысяч креативщиков из 197 стран мира, большинство из них — в том числе писатели, музыканты, фотографы и подкастеры, — считают, что мозговой штурм очень часто бесполезен для решения творческих задач, пишет Quartz at Work.
В творческом мире мы очень много слышим о сотрудничестве, но кажется, что совместная работа очень важна при воплощении идеи в жизнь, а вот для формирования идей она не очень подходит, — отмечает Роб Алдерсон, бывший редактор WeTransfer, голландской файлообменной компании, заказавшей исследование.
Ежегодный опрос представителей творческих профессий WeTransfer подтверждает более ранние исследования о необходимости индивидуальной подготовки и интроспекции.
«Дайте людям время и пространство, чтобы подумать как следует, и качество их идей наверняка станет лучше», — говорит Алдерсон.
Инстинктивно планируя совещания, люди часто забывают дать участникам возможность подготовиться и сформулировать мысли. А это важный шаг, который отстаивал легендарный рекламный менеджер и популяризатор мозгового штурма Алекс Осборн.
«Осборн неоднократно превозносил достоинства одиночества и времени, проведенного вдали от других людей, как части своего творческого процесса, — отмечает журналист Quartz Лайла Маклеллан. — Человек, благодаря которому появился хаотичный ритуал мозгового штурма с доской в центре, точно так же, а то и больше, верил в индивидуальное воображение».
Проведенный WeTransfer опрос показал, что навязанные собрания убивают творчество. Более 40% респондентов считают «работу» — включая административные задачи, которые приходится выполнять в корпорациях, — препятствием для вдумчивого размышления.
Это вызывает беспокойство, учитывая, что почти 90% наших респондентов работают в творческих сферах, где успех или поражение зависят от хороших идей, — говорится в отчете. — Кажется, нам нужно переосмыслить, как мы работаем и отдыхаем, особенно как мы проводим время в офисе.
Независимое мышление также имеет решающее значение при принятии решений. Почти 80% творческих специалистов в опросе WeTransfer говорят, что доверяют собственным инстинктам и исследованиям при оценке идеи. И только 18% готовы поделиться идеями с коллегами и друзьями.
И, хотя все больше фактов свидетельствует о том, что мозговой штурм не всегда приводит к лучшим идеям, он не совсем бесполезен. Исследование, проведенное в Университете Северного Иллинойса и опубликованное в журнале Journal Communication Reports, подчеркивает его ценность для формирования команды, а не в качестве тактического совещания. Негласные правила мозгового штурма — позитивность, открытость, опора на чужие идеи — способствуют созданию сплоченности и доверия в команде.