Дайте людям сидеть в одиночестве. Почему мозговые штурмы на самом деле ничего не дают

Кажется, что представители творческих профессий справляются с мозговыми штурмами лучше, чем любая другая категория профессионалов. Публика считает, что офисы, где работают такие люди, напоминают творческие мастерские, где все фонтанируют идеями, а вместе способны буквально за час придумать нечто гениальное. Но, по данным нового исследования, основанного на опросе 20 тысяч креативщиков из 197 стран мира, большинство из них — в том числе писатели, музыканты, фотографы и подкастеры, — считают, что мозговой штурм очень часто бесполезен для решения творческих задач, пишет Quartz at Work.

В творческом мире мы очень много слышим о сотрудничестве, но кажется, что совместная работа очень важна при воплощении идеи в жизнь, а вот для формирования идей она не очень подходит, — отмечает Роб Алдерсон, бывший редактор WeTransfer, голландской файлообменной компании, заказавшей исследование.

Ежегодный опрос представителей творческих профессий WeTransfer подтверждает более ранние исследования о необходимости индивидуальной подготовки и интроспекции.

«Дайте людям время и пространство, чтобы подумать как следует, и качество их идей наверняка станет лучше», — говорит Алдерсон.

Инстинктивно планируя совещания, люди часто забывают дать участникам возможность подготовиться и сформулировать мысли. А это важный шаг, который отстаивал легендарный рекламный менеджер и популяризатор мозгового штурма Алекс Осборн.

«Осборн неоднократно превозносил достоинства одиночества и времени, проведенного вдали от других людей, как части своего творческого процесса, — отмечает журналист Quartz Лайла Маклеллан. — Человек, благодаря которому появился хаотичный ритуал мозгового штурма с доской в центре, точно так же, а то и больше, верил в индивидуальное воображение».

Проведенный WeTransfer опрос показал, что навязанные собрания убивают творчество. Более 40% респондентов считают «работу» — включая административные задачи, которые приходится выполнять в корпорациях, — препятствием для вдумчивого размышления.

Это вызывает беспокойство, учитывая, что почти 90% наших респондентов работают в творческих сферах, где успех или поражение зависят от хороших идей, — говорится в отчете. — Кажется, нам нужно переосмыслить, как мы работаем и отдыхаем, особенно как мы проводим время в офисе.

Независимое мышление также имеет решающее значение при принятии решений. Почти 80% творческих специалистов в опросе WeTransfer говорят, что доверяют собственным инстинктам и исследованиям при оценке идеи. И только 18% готовы поделиться идеями с коллегами и друзьями.

И, хотя все больше фактов свидетельствует о том, что мозговой штурм не всегда приводит к лучшим идеям, он не совсем бесполезен. Исследование, проведенное в Университете Северного Иллинойса и опубликованное в журнале Journal Communication Reports, подчеркивает его ценность для формирования команды, а не в качестве тактического совещания. Негласные правила мозгового штурма — позитивность, открытость, опора на чужие идеи — способствуют созданию сплоченности и доверия в команде.