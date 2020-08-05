В Свердловской области на продажу выставили санаторий со СПА и бассейном

В Свердловской области выставили на продажу 100% акций санатория «Курьи», пишет ЕАН. Санаторий находится в Сухоложском районе недалеко от реки Пышмы.

На продажу выставлен земельный участок общей площадью 22,7 га, а также 22 здания (помещения в зданиях) и 6 сооружений. Начальная цена актива — 128,5 млн руб.

Как сообщает МУГИСО, по итогам 2019 г. выручка санатория составила 73 млн руб. Величина чистых активов — 133,6 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 августа, аукцион пройдет 26 августа.

Санаторий «Курьи» был основан в 1879 г. и считается одной из старейших водолечебниц. Он состоит из административного здания, столовой, двух трехэтажных жилых корпусов и пяти двухэтажных коттеджей с бассейном или сауной. Отдельно стоят термотерапевтический корпус и водолечебница.

В терапевтическом комплексе посетители водолечебницы могут воспользоваться турецкой баней или финской сауной. Для посещения на территории санатория доступен крытый бассейн.

Добавим, что впервые санаторий «Курьи» был выставлен на продажу в 2015 г. за 145,4 млн руб., но покупателей не нашлось, сообщал DK.RU.