Экс-глава «уральской Рублевки» пойдет под суд за махинации с землей

Против Михаила Сурина, бывшего главы администрации села Кашино, которое находится в Сысертском городском округе, возбудили уголовное дело. Как пишет Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, Сурина обвиняют в мошенническом хищении права на земельный участок. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова рассказала:

Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы села Кашино. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, в крупном размере, с использованием служебного положения». Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, в феврале 2018 г. подельник Сурина обманным путем приобрел право на участок в Кашино площадью 600 кв. м и стоимостью 640 тыс. руб. Участок принадлежал человеку, который умер в 1987 г.

Михаил Сурин нашел лицо с такими же ФИО, как покойный владелец участка, им оказался житель города Каменска-Уральского. За 27 тыс. руб. этот однофамилец согласился на оформление от его имени нотариальной доверенности на распоряжение участком. После этого землю оформили на двойника, а затем право на нее приобрел Сурин.

Однако наследник настоящего земельного участка обратился в прокуратуру и попросил провести проверку. Теперь Михаилу Сурину грозит до шести лет колонии.

Земельные споры в Сысертском городском округе случаются часто. Как рассказывал DK.RU, из-за нарушений процедуры продажи земли бюджет ежегодно недополучает порядка 4,6 млн руб. с одного участка в виде земельного налога.

Глава округа Дмитрий Нисковских предполагает, что более 300 га земли за последние 10 лет могли быть переданы и эксплуатировались с нарушениями. Часть этих участков находится вблизи коттеджного поселка «Заповедник». Их кадастровая стоимость составляет 83-89 руб., в то время как на продажу собственниками поселка они выставлены за 1,5-1,6 млн руб.