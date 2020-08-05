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Места, где бывает человек, меняют характер. Куда ехать за стойкостью духа?

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Места, где бывает человек, меняют характер. Куда ехать за стойкостью духа?
Иллюстрация: pixabay.com

Те места, которые человек посещает, могут менять черты его характера и даже тип личности. Это можно успешно использовать: хотите научиться выступать на публике — бывайте в баре еженедельно.

#ЛАЙФХАКИ

Ученые из Стэнфордского университета пришли к выводу, что места, которые посещает человек, могут изменить его характер и даже тип личности.

Например, долгое пребывание дома может превратить экстраверта в интроверта, пишет Inc. И напротив: люди, которые часто посещают публичные места, становятся более открытыми и общительными.

К такому выводу ученые пришли после того, как опросили 2500 молодых людей. Испытуемые в течение двух недель посещали разные места и после этого отвечали на вопросы о своих впечатлениях и ощущениях. Перед этим они также прошли небольшой тест на выявление типа личности.

Ученые, основываясь на этих данных, сделали вывод, что каждое конкретное место оказывает сильное влияние на характер человека в моменте. Конечно, одного похода в людное место недостаточно для того, чтобы интроверт стал экстравертом. Но со временем регулярные выходы в свет могут сделать человека общительнее. Кроме того, оказалось, что люди, обладающие схожими чертами характера, часто посещают одни и те же места.

В результатах исследования заявлено: если хочется изменить характер или усилить какие-то его черты, меняйте локацию.

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