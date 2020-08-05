Дайте две и прибавку в 30%. Больше половины россиян пытаются найти подработку

Около 65% россиян хотят найти подработку в ближайшем будущем, уже есть дополнительная работа у 14% сограждан. Такие цифры показал недавний опрос «Работа ру», в котором приняли участие более 3000 человек со всей России.

В топ-5 самых популярных специальностей, по которым можно подработать, вошли:

водитель (14%);

курьер (13%);

преподаватель или репетитор (12%);

маркетолог (8%);

строитель или разнорабочий (6%).

Еще 41% опрошенных выбрали вариант «Другое». При этом чаще всего люди отмечали, что согласны на любую подработку в удаленном формате.

Сколько денег должны платить на второй работе?

Почти треть опрошенных (32%) рассчитывают на прибавку к основному доходу в размере 30-50%. Еще 22% респондентов устроит 10-30% от основного дохода. Увеличить свой доход на 50% за счет дополнительного заработка надеются 19% опрошенных.

24% участников исследования рассчитывают на увеличение дохода в два раза. И только 3% респондентов стремятся добавить к своей зарплате менее 10%.

Другое недавнее исследование показало, что россияне в среднем хотели бы зарабатывать 74 000 рублей в месяц. При этом женщины рассчитывают на меньшую, чем мужчины, зарплату (61 000 и 86 000 рублей). В Москве мужчины нацелены на зарплату 94 000 рублей, а женщины — 71 000 рублей.