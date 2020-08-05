На парковке ТЦ «МЕГА» в Екатеринбурге откроется автокинотеатр

Киносеть «КАРО» 6 августа откроет в Екатеринбурге свой первый автокинотеатр, который расположится на территории ТЦ «МЕГА». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадка в «МЕГЕ» будет рассчитана на 50 машиномест. Передача звука организована через радиоволну в автомобиле. Стоимость билета с понедельника по среду составит 600 руб., с четверга по воскресенье — 700 руб. за одну машину. Размер экрана 13 на 9 метров.

Вице-президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова рассказала:

Автокинотеатры — новый для нас опыт, тренд этого неординарного года, который останется с нами, надеемся, и дальше. Это возможность смотреть кино в формате максимального соблюдения личного пространства и дистанцирования, не лишаясь ощущения сопричастности. Пока большая часть автокинотеатров сосредоточена в Москве, но мы уверены, что и другие города будут рады их открытию. Екатеринбург — это наш первый опыт открытия автокинотеатра за пределами Московского региона, но, надеемся, не последний, и в перспективе мы откроем еще несколько подобных площадок в других городах.

В репертуаре автокинотеатра на ближайшее время стоят популярные отечественные и зарубежные фильмы последних лет и культовая классика: «Достать ножи», «Плохие парни навсегда», «Идеальные незнакомцы», «Ходячий замок», «Омерзительная восьмерка», «Зеленая книга», «Унесенные призраками», «Джентльмены» и другие.

Каждый вечер в кинотеатре планируется показ двух сеансов, начало первого — в 22:00, второго — после полуночи. Купить билет на сеанс можно на официальном сайте «КАРО», въезд на территорию происходит при помощи сканирования QR-кода на билете.

Попкорн, напитки и другую продукцию кинобара можно будет приобрести заранее или непосредственно во время сеанса на сайте кинотеатра. Заказ доставят сотрудники прямо к автомобилю не позднее чем через 20 минут после заказа, а при предзаказе — к началу сеанса.

Ранее DK.RU рассказывал, что автокинотеатр на 98 машиномест открылся на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Фильмы там показывают в партнерстве с сетью кинотеатров «Пермьер Зал». Стоимость билетов составляет от 490 до 690 руб. с автомобиля в зависимости от дня недели и выбранного места.

Представитель автокинотеатра «Екатеринбург-ЭКСПО» рассказал DK.RU, что в ближайшее время в Екатеринбурге могут появиться еще четыре кинотеатра под открытым небом.

Генеральный директор сети кинотеатров «Премьер Зал» Владимир Петелин рассказывал DK.RU, что кинотеатры не работают в России с 23 марта. По его словам, двухзальные кинотеатры зарабатывали от 1,5-2 млн руб. в месяц, многозальные — до 7 млн руб. в месяц. Этих денег кинотеатры лишились полностью.